(Silverstone) La rivalité grandissante entre le Britannique Lando Norris et le Néerlandais Max Verstappen se transportera à Silverstone, dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, avec cette fois les partisans derrière le favori local Norris.

Associated Press

L’épreuve de dimanche suivra celle du Grand Prix d’Autriche, course à domicile de l’écurie de Vertsappen Red Bull, au cours de laquelle les deux hommes se sont accrochés en piste. Le contact a mis fin à leurs espoirs de victoire, alors que Norris cherchait à monter sur la première marche du podium pour la deuxième fois de sa carrière.

Norris, qui a remporté le Grand Prix de Miami plus tôt cette année, a été contraint à l’abandon. Il a été déçu par Verstappen, affirmant que ce dernier l’avait gêné en changeant de trajectoire au freinage. Les deux amis se sont toutefois parlé deux fois depuis pour clarifier les choses.

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS Lando Norris

« Je ne pense pas qu’il devrait s’excuser, a dit Norris, jeudi. C’était une bonne course, parfois très limite, mais on en a parlé et on est tous les deux heureux de retourner en piste. Certaines des choses que j’ai dites aux médias après la course, c’était plutôt parce que j’étais frustré à ce moment-là. Beaucoup d’adrénaline, beaucoup d’émotions. »

La principale préoccupation de Verstappen était de protéger leur amitié.

« C’est un gars formidable. Bien sûr, il adore la course, il est très passionné, a déclaré Verstappen. Vous devez aussi réaliser qu’il se battait pour sa deuxième victoire et moi pour ma 62e. Naturellement, vos émotions sont un peu différentes. »

Verstappen compte également 106 podiums contre 19 pour Norris et 40 positions de tête contre deux pour le pilote de McLaren.

Verstappen a estimé que Norris avait peut-être un peu paniqué.

PHOTO BENJAMIN CREMEL, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

J’ai toujours dit à Lando, quand tu tentes des manœuvres à l’intérieur ou à l’extérieur, tu peux me faire confiance, je ne suis pas là pour essayer de te torpiller. J’ai l’impression que ce que j’ai fait n’avait rien d’extraordinaire. Max Verstappen

Un autre incident à Silverstone pourrait changer la donne et ramener quelques souvenirs.

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2021, Verstappen et Lewis Hamilton sont violemment entrés en collision au premier tour dans le virage à grande vitesse de Copse. Verstappen s’est rendu à l’hôpital pour des vérifications et Hamilton a gagné.

Cela a déclenché une amère querelle qui a duré jusqu’au dernier tour de la dernière course à Abu Dhabi, où Verstappen a dépassé Hamilton après une relance controversée pour remporter son premier titre et priver Hamilton d’un huitième, ce qui aurait établi un nouveau record.

Si certains ont vu des parallèles entre les deux incidents, Verstappen fait l’objet de critiques injustes, selon son ancien coéquipier chez Red Bull Daniel Ricciardo.

« Les gens s’acharnent probablement sur Verstappen », a lancé Ricciardo, qui pilote maintenant pour l’écurie RB.

Selon lui, Verstappen est un pilote qui « joue du coude » et qui est « dur » pour s’imposer en piste. Ricciardo le sait puisqu’ils ont été coéquipiers de 2016 à 2018. Lors de leur dernière année de collaboration, ils sont entrés en collision en Azerbaïdjan, étant tous les deux exclus du top 10.

Ricciardo a déclaré que l’incident récent survenu au Red Bull Ring, où Verstappen s’est remis d’une crevaison pour terminer cinquième et accentuer à 81 points son avance sur Norris au championnat, a pris une ampleur disproportionnée.

« C’était dur, mais c’était une lutte pour la victoire. Vous n’allez donc pas simplement faire signe à quelqu’un de passer, a-t-il déclaré. Le résultat était plus grave que ce qui se passait réellement sur la piste. Poussait-il les limites ? Probablement. Mais est-ce que c’était dangereux ou imprudent ? D’après ce que j’ai vu, non. »

Le pilote de l’écurie Mercedes George Russell, qui a profité de l’incident pour l’emporter, semblait d’accord.

« Max est l’un des meilleurs et il est dur en piste, a analysé Russell. Il va pousser les règles à l’extrême, comme le font tous les meilleurs pilotes. »

Les partisans britanniques pourraient se régaler avec trois pilotes britanniques – Norris, Russell et Hamilton – éventuellement en lice pour la victoire.

Les espoirs sont relancés, au cours d’une saison où cinq pilotes différents ont gagné en 11 courses, après seulement trois en 22 épreuves en 2023. Verstappen en a gagné 19 à lui seul.

Verstappen compte sept victoires cette année. Charles Leclerc et Carlos Sainz fils, de Ferrari, ont tous les deux triomphé une fois, tout comme Norris et Russell.