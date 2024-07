(Paris) Le pilote anglais de 19 ans Oliver Bearman sera au volant d’une Haas à partir de 2025, a annoncé l’écurie américaine de Formule 1 jeudi.

Agence France-Presse

Bearman, membre de l’académie des jeunes pilotes Ferrari et actuellement en Formule 2, a signé un contrat de plusieurs années avec Haas.

Également pilote de réserve pour Ferrari cette saison, il a fait ses grands débuts en catégorie reine en mars en Arabie saoudite, remplaçant au pied levé Carlos Sainz opéré d’une appendicite et finissant septième. Il était alors devenu le troisième pilote le plus jeune à prendre part à un Grand Prix, à 18 ans, 10 mois et 1 jour, derrière Max Verstappen et Lance Stroll.

« C’est difficile de mettre des mots sur ce que cela représente pour moi », a déclaré Bearman dans un communiqué de Haas. « Dire à haute voix que je serai pilote de Formule 1 pour […] Haas me rend immensément fier ».

« Faire partie des rares personnes qui peuvent réaliser leur rêve d’enfance est quelque chose de vraiment incroyable », a ajouté le natif de Chelmsford, au nord-est de Londres.

Avant sa titularisation l’an prochain, Bearman prendra part avec Haas à la première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone vendredi.

Le directeur de l’équipe Haas, Ayao Komatsu, voit en lui un pilote « incroyablement mature » pour son âge, comme l’a montré son intérim impromptu en Arabie saoudite.

Bearman vient remplacer l’expérimenté pilote allemand Nico Hülkenberg, 36 ans, qui quittera Haas en fin de saison pour rejoindre l’écurie Sauber – qui deviendra Audi en 2026 –. Dans l’autre baquet Haas cette année, le Danois Kevin Magnussen est en fin de contrat et son avenir est incertain.