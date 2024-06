Max Verstappen a remporté les trois courses sprint et sept des 10 courses depuis le début de la saison.

Max Verstappen remporte la course sprint

(Spielberg) Le Néerlandais Max Verstappen a résisté à une attaque du Britannique Lando Norris en début d’épreuve avant de se donner un coussin en tête pour remporter la course sprint du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche, samedi.

Associated Press

Verstappen a traversé le fil d’arrivée 4,616 secondes avant l’Australien Oscar Piastri, qui a lui-même devancé Norris, son coéquipier chez McLaren, par 0,732 seconde.

Le triple champion du monde en titre a remporté les trois courses sprint et sept des 10 courses depuis le début de la saison. S’il se dirige apparemment vers un quatrième titre, le pilote de Red Bull a ressenti la pression lors des premières boucles du sprint.

« On a dû travailler pour l’avoir », a déclaré Verstappen.

Norris s’est élancé de la deuxième position sur la grille de départ et est resté collé à Verstappen lors des premiers tours, utilisant le système de réduction de la traînée (DRS) pour attaquer le meneur au classement des pilotes.

Norris est parvenu à dépasser Verstappen au cinquième tour, mais le Néerlandais a répliqué dès le virage suivant pour reprendre la première place. Piastri en a profité pour devancer également son coéquipier.

PHOTO FLORION GOGA, REUTERS Max Verstappen devant Oscar Piastri

Piastri n’a pas été en mesure de se porter à l’attaque et Verstappen a graduellement augmenté son avance jusqu’au 23e et dernier tour de la course.

Verstappen a indiqué que la clé a été de se donner ce premier coussin d’une seconde qui permettait d’enlever l’avantage du DRS à ses adversaires.

« C’était un bon premier tour, mais dès que le DRS s’active, c’est très dur de creuser l’écart, ça m’a pris quelques tours, a expliqué Verstappen. Quelques batailles excitantes, mais quand ils sont sortis de la zone DRS, j’ai pu contrôler mon rythme. On avait deux voitures qui poussaient au maximum qui ont rendu les choses difficiles pour moi. »

La course a été écourtée d’un tour après un départ annulé. Les pilotes ont dû faire un deuxième tour de préparation.

Cette victoire permet à Verstappen d’augmenter son avance sur Norris de deux points. L’écart est maintenant de 71 points.

Le Québécois Lance Stroll partait de la 12e position et il a gagné deux places au premier tour en dépassant les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, d’Alpine. Le pilote d’Aston Martin a terminé 10e, tandis que son coéquipier espagnol Ferandon Alonso s’est contenté de la 16e position.

Les qualifications de la course principale devaient avoir lieu plus tard, samedi.

