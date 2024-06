(Spielberg) Lando Norris a réduit l’écart de vitesse avec Max Verstappen et tentera désormais de battre le champion de la Formule 1 sur le circuit national de Red Bull.

Associated Press

Norris a piloté sa McLaren vers deux deuxièmes places de suite derrière Verstappen. Ce week-end, il a devant lui le défi de devancer le Néerlandais au Red Bull Ring, où Verstappen a gagné quatre des six dernières courses.

Verstappen a remporté un troisième championnat des pilotes consécutif l’année dernière, triomphant lors de 19 des 23 courses. Son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, en a gagné deux, laissant les deux autres au pilote de chez Ferrari Carlos Sainz.

Verstappen est encore au sommet cette saison avec sept victoires en 10 courses, mais les autres pilotes lui ont donné du fil à retordre.

Norris s’est élevé comme son principal aspirant depuis qu’il a signé une première victoire en carrière, en mai, à Miami. Verstappen était pourtant parti de la position de tête, mais une erreur coûteuse l’a fait glisser.

Norris a pris le deuxième rang derrière Verstappen à Montréal, il y a trois semaines, et il a connu une autre belle performance en Espagne, la semaine dernière. Le Britannique a obtenu la position de tête, mais un mauvais départ lui a coûté la victoire.

PHOTO MAX SLOVENCIK, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Verstappen a reconnu que McLaren était, du moins pour le moment, meilleure dans certains domaines, notamment en ce qui concerne la durée de vie de ses pneus.

« McLaren est actuellement très solide, a-t-il déclaré, jeudi. Ils sont bons partout, sur chaque piste. Je pense aussi que vous avez pu le voir à Barcelone. Ils étaient très bons avec leurs pneus. Ils pouvaient simplement attaquer davantage par rapport à tous les autres sur la grille. Lando rattrapait beaucoup de retard. »

Norris s’est hissé au deuxième échelon du classement des pilotes, à 69 points de Verstappen. Charles Leclerc, de Ferrari, est à deux points de Norris en troisième position.

En Espagne, Norris était convaincu que sa voiture était la plus rapide – il a récolté un point pour le tour de course le plus rapide – et que son erreur au départ de la course lorsqu’il a été dépassé à la fois par Verstappen et par George Russell, de Mercedes, l’a condamné à une deuxième place.

Il a affirmé jeudi que pour obtenir cet avantage sur Verstappen, il aurait besoin d’une course « parfaite ».

« Nous sommes maintenant à un niveau au cours duquel tout doit être parfait, a dit Norris avant le Grand Prix d’Autriche. Nous sommes contre l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps, qui performe à un niveau incroyablement élevé. Tout ce qui n’est pas parfait, comme mon départ le week-end dernier, te fait payer le prix. C’est aussi simple que ça. »

Mercedes vise également à rester dans la course, après avoir terminé troisième et quatrième lors des deux derniers Grands Prix, à Montréal et à Barcelone.

Lewis Hamilton a enregistré son premier podium de la saison, le week-end dernier.

Ferrari, pour sa part, espère se ressaisir après une baisse de niveau depuis la victoire de Leclerc sur la lente piste de Monaco.