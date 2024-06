Le sort du pilote québécois de Formule 1 Lance Stroll est maintenant scellé : il demeurera avec l’écurie Aston Martin pour au moins deux saisons.

La Presse Canadienne

L’écurie britannique a indiqué par voie de communiqué jeudi matin que Stroll pilotera encore pour elle « après l’adoption de la nouvelle réglementation » qui entrera en vigueur en 2026, mettant ainsi un terme aux rumeurs quant à son avenir dans la série reine du sport automobile.

« Je suis super heureux de pouvoir demeurer avec l’équipe pour 2025 et au-delà. C’est fabuleux de constater tout le chemin parcouru depuis cinq ans ; notre équipe s’est considérablement développée et il reste encore beaucoup de potentiel à exploiter », a déclaré Stroll par voie de communiqué.

Il s’agit du plus récent développement dans le marché des pilotes de F1, après que l’équipe Alpine eut annoncé plus tôt dans la journée que le Français Pierre Gasly avait conclu un pacte de plusieurs saisons avec elle.

L’annonce de la prolongation de contrat de Stroll avec l’équipe installée à Silverstone survient à l’aube du Grand Prix d’Espagne, après qu’il eut laissé entendre que ses plans d’avenir allaient « bientôt » être dévoilés.

Mike Krack, le directeur de l’équipe Aston Martin, a ajouté que l’équipe est « honorée » de pouvoir poursuivre sa relation avec Stroll pour de nombreuses années.

« Il a joué un rôle clé dans le développement de cette équipe et ses observations techniques, de même que son dévouement dans le simulateur, ont contribué au développement constant de la voiture d’une saison à l’autre », a-t-il dit.

Stroll a fait ses débuts en Formule 1 en 2017, avec Williams. Après deux saisons au sein de cette écurie, il est passé chez Racing Point.

Cette écurie a changé de nom pour devenir Aston Martin en 2021, après le rachat de l’équipe par un consortium dirigé par son père, Lawrence Stroll.

L’annonce de la prolongation du contrat de Stroll fait en sorte que le duo de pilotes d’Aston Martin demeurera le même pour une troisième saison consécutive, l’an prochain, puisque Fernando Alonso a lui aussi prolongé son association avec l’écurie.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Fernando Alonso

« La constance et la stabilité qu’apportent Lance et Fernando en demeurant avec l’équipe sont merveilleuses pour notre plate-forme afin d’atteindre nos objectifs. Nous avons hâte de nous créer de nouveaux souvenirs et de savourer encore plus de succès avec eux », a conclu Krack.

Depuis ses débuts en Formule 1, Stroll a pris part à 153 Grands Prix, montant trois fois sur le podium. Il est toujours en quête de sa première victoire et n’est pas monté sur le podium depuis la saison 2020.

Cette saison, le Québécois pointe au 11e rang du classement des pilotes, avec 17 points. Alonso est quant à lui neuvième, avec 41 points.

Aston Martin se trouve au cinquième échelon du classement des constructeurs.