L’intrigante et surprenante rivalité Verstappen-Norris qui s’écrit depuis quelques semaines s’est poursuivie, dimanche, sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Et comme à Montréal, la Red Bull a eu le dessus sur la McLaren.

Il n’y a pas si longtemps encore, Lando Norris se serait réjoui d’une deuxième place. Plus maintenant, alors qu’il a entre ses mains une voiture capable de défier celle du triple champion en titre.

Parti premier, le Britannique n’a pas connu un bon départ est s’est retrouvé troisième derrière George Russell et Max Verstappen. Graduellement, il a remonté la pente. Deuxième en fin de course, il a tout tenté dans les 10 derniers tours. Avec 8,3 secondes de retard sur le Néerlandais, il a poussé et poussé encore jusqu’à réduire l’écart à 6 secondes, puis 4, enchaînant les tours les plus rapides. Au diable la conservation des pneus !

La McLaren a finalement traversé la ligne d’arrivée avec 2 petites secondes de retard sur la Red Bull. Derrière eux, une surprise : Lewis Hamilton, dans une Mercedes qui connaît de bons moments, a réussi son premier podium depuis octobre dernier, au Mexique.

PHOTO JOSEP LAGO, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite : Lando Norris, Max Verstappen et Lewis Hamilton sur le podium

« J’aurais dû gagner », a lâché un Norris insatisfait au micro de la F1, quelques minutes après être sorti de sa monoplace. « J’ai eu un mauvais départ. La voiture était incroyable aujourd’hui, assurément la plus rapide. J’ai juste perdu la course au début, alors je suis déçu. »

Il y a beaucoup de points positifs et un seul point négatif ; j’ai tout ruiné. Je le sais. Lando Norris

Pour Verstappen, c’est une deuxième victoire consécutive et une septième cette saison. Le champion ne l’a cependant plus aussi facile dernièrement. Encore dimanche, il a dû adopter une stratégie « agressive ». Au troisième tour, il a doublé George Russell, qui avait brillamment devancé tout le monde au départ. Il a ensuite géré ses pneus à la perfection pour rester devant et filer vers la victoire.

« C’était serré à la fin, mais je suis très heureux de l’emporter ici », a-t-il mentionné.

Ajoutez deux tours à cette course, et qui sait ce qu’aurait pu faire Norris, qui a d’ailleurs réussi le tour le plus rapide…

Avec la 7e place d’Oscar Piastri et la décevante 8e place de Sergio Pérez, Red Bull termine la fin de semaine avec quatre points de plus que McLaren.

Les bons moments de Mercedes

Il y avait quelque chose de rafraîchissant à voir Hamilton et Verstappen côte à côte sur le podium.

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Lewis Hamilton

Ça se passe bien pour les Mercedes récemment. Après la troisième place de Russell à Montréal, voilà que le septuple champion du monde se charge d’offrir un autre podium aux Flèches d’argent.

Russell, qui avait pourtant bien commencé en doublant Norris et Verstappen au départ, a pris la 4e place. Total de points pour Mercedes ce week-end : 27. Lentement, mais sûrement, l’écurie tente de remonter la pente vers le top 3 des constructeurs.

« Un peu comme Lando, j’ai eu un très mauvais départ et, de toute évidence, j’ai perdu du terrain par rapport aux Ferraris, de dire Hamilton. Ç’a été une bataille pour revenir là où je suis. Avec un meilleur départ, nous aurions peut-être pu suivre les gars en avant. »

Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz fils ont conclu respectivement aux 5e et 6e rangs. La Scuderia a donc connu un bien meilleur week-end qu’à Montréal, mais un moins bon que les Mercedes.

Surprise et déception

Dans cette course où deux arrêts sont nécessaires, on se doutait qu’on aurait droit à de l’action. Cette action s’est matérialisée sous la forme de superbes dépassements, alors qu’aucun pilote n’a fait d’erreur majeure le forçant à l’abandon.

Au chapitre des surprises : Pierre Gasly et Esteban Ocon ont conclu en 9e et 10e place, récoltant trois points comme ils l’avaient fait au Canada. Bon signe pour Alpine, qui a connu un atroce début de saison.

Et au chapitre des déceptions ? Aucun point pour Aston Martin, pour une deuxième fois en trois courses. Parti 10e, Fernando Alonso n’a pu faire mieux qu’une 12e place. Quant à Lance Stroll, il a fini là où il a commencé, soit en 14e place.

