Grand Prix du Canada Un futur entre espoir et rumeurs chez Aston Martin

Parce qu’on est à Montréal, et parce qu’il a plu – et qu’il pleuvra encore –, les regards se tournent naturellement vers Lance Stroll et vers Aston Martin. L’écurie, toutefois, n’offre rien de très appétissant aux amateurs de Formule 1 depuis le début de la saison. Au point que, quand il est question des monoplaces vertes, ce qui surviendra en 2025 semble davantage retenir l’attention que ce qui se déroule sur la piste ces jours-ci.