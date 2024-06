Le Québécois Lance Stroll travaille avec un nouvel ingénieur de course depuis le Grand Prix de Formule 1 du Japon, une transition que son écurie Aston Martin a préparée en douceur en raison de l’importance de ce rôle lors des fins de semaine de course.

Tommy Thurber La Presse Canadienne

Ben Mitchell, qui avait succédé à Brad Joyce en 2021, a été remplacé par Andrew Vizard. C’est à lui et à sa petite équipe que revient maintenant la tâche de trier et d’acheminer l’information amassée par les centaines d’employés de l’équipe à l’oreille de Stroll lorsqu’il est en piste.

« Ta jolie voix va me manquer, Ben », a lancé Stroll à la radio après avoir terminé sixième en Australie, après plus de deux ans de collaboration.

Discutant de ce changement à Montréal dans le cadre du Grand Prix du Canada, Stroll a indiqué que la mutation avait été « relaxe » et qu’il est très content de la relation de confiance qu’il bâtit avec Vizard.

« C’est super important cette relation, particulièrement pour donner les bonnes informations durant la course, a lancé Stroll dans les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve. Comme pilote, pour apporter des changements à la voiture, c’est vraiment important d’avoir confiance en l’ingénieur pour essayer d’aider avec ce qui ne va pas et les réglages chaque week-end. »

Pour s’assurer d’éviter les faux pas avec un changement soudain, Vizard et Mitchell ont travaillé ensemble lors des premières épreuves de la saison. Vizard, qui a déjà été ingénieur de course avec Williams, s’est joint à Aston Martin en 2023 en sachant qu’il allait occuper le même rôle éventuellement auprès de Stroll.

L’objectif de ce changement, chez Aston Martin, est de permettre aux ingénieurs d’évoluer au sein de l’écurie. Mitchell a en effet été nommé responsable de l’optimisation des performances.

« On veut donner des opportunités à nos employés de grandir au sein de l’équipe, a expliqué Tom McCullough, directeur des performances chez Aston Martin. Ben est passé à la tête d’un département qui nous aide lors des fins de semaine de course. Il travaille en contrôle des missions avec une équipe d’ingénieurs. »

Pour McCullough, il était primordial de permettre à Vizard d’observer et de comprendre la dynamique qui liait Mitchell et Stroll avant de le remplacer.

« C’est très important d’établir une bonne relation de travail entre l’ingénieur et le pilote, parce que l’information obtenue par 850 personnes travaillant dans l’équipe passe au pilote par l’ingénieur de course. Donc, nous devons donner les bonnes informations au bon moment à l’ingénieur, et l’ingénieur doit construire la relation avec le pilote et la petite équipe qui l’entoure pour tirer le meilleur du pilote. »

À titre de responsable des ingénieurs de course, McCullough n’exclut pas une rotation à cette position à l’avenir.

« C’est bien d’avoir de la stabilité avec les ingénieurs, mais en même temps, on bénéficie aussi des changements d’ingénieurs, a fait valoir McCullough, qui a lui-même été l’ingénieur de course de Nico Hulkenberg chez Williams.

« La façon dont on voit les choses à l’avenir, avec 24 ou 25 courses par saison, on jongle avec l’idée d’une rotation, l’idée de ne pas toujours avoir le même ingénieur. On pourrait revoir Ben de retour sur le muret des puits à quelques reprises », a-t-il résumé.

Aston Martin tentera de poursuivre sur sa lancée à l’occasion du Grand Prix d’Espagne cette fin de semaine. Fernando Alonso et Stroll ont respectivement terminé sixième et septième à Montréal pour récolter 14 points, un sommet d’équipe cette saison.