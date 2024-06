(Montmeló) Quand les journalistes ont demandé à Kevin Magnussen pourquoi d’autres pilotes et lui ne savent toujours pas s’ils courront en Formule 1 la saison prochaine, le Danois a pointé du doigt – littéralement – Carlos Sainz fils.

Joseph Wilson Associated Press

« Carlos est le goulot d’étranglement, a dit Magnussen lors de la conférence de presse en vue du Grand Prix de Formule 1 d’Espagne, jeudi.

« Je crois que plusieurs pilotes attendent qu’il prenne sa décision, et ensuite, toutes les pièces du casse-tête se mettront en place », a ajouté le pilote de l’écurie Haas.

Sainz est le pilote le plus populaire pour 2025 depuis que Ferrari lui a préféré le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton et a accordé une prolongation de contrat à Charles Leclerc. Il a indiqué qu’il n’allait pas tarder à prendre sa décision.

« Une décision sera prise très prochainement, a-t-il déclaré. Je ne veux plus attendre. C’est rendu au point où ça prend trop de place dans ma tête ces dernières semaines. »

L’écurie Williams a ouvertement courtisé Sainz, tandis que d’autres équipes comme Sauber – qui deviendra Audi en 2026 – pourraient également avoir un baquet disponible. Mercedes semble être hors de l’équation, mais l’équipe allemande devra remplacer Hamilton.

« Je ne suis toujours pas sûr d’une manière ou d’une autre, a déclaré Sainz. J’en discute toujours avec mon équipe et je réfléchis. Je n’ai pas eu le temps de m’asseoir et de prendre une décision et c’est ce que je ferai dans les prochaines semaines. »

Le pilote de 29 ans a tout juste été devancé par Leclerc au chapitre des points au cours des deux dernières saisons, et il a été le seul à remporter une course en 2023 si on exclut Max Verstappen et Sergio Perez, de l’écurie Red Bull.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a récemment déclaré que Sainz « méritait un siège de premier plan ». Il semblait toutefois écarter l’idée de l’embaucher aux côtés du Britannique George Russell, choisissant plutôt de vanter le potentiel de l’espoir de 17 ans Andrea Kimi Antonelli, actuellement en Formule 2.

Du côté d’Aston Martin, Fernando Alonso a récemment prolongé son contrat. Le Québécois Lance Stroll, fils du propriétaire de l’équipe, devrait être confirmé pour 2025 « bientôt », selon le journaliste Will Buxton.

Voici ce que les autres pilotes dont le contrat se terminera au terme de la saison ont dit, à Montmelo.

Daniel Ricciardo (RB)

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniel Ricciardo

Ricciardo veut rester avec RB, l’écurie sœur de Red Bull, mais il veut « le mériter ».

RB a déjà prolongé le contrat de son coéquipier japonais Yuki Tsunoda pour la prochaine saison. Red Bull a fait de même avec Perez, mettant un terme aux espoirs de Ricciardo de retourner avec l’équipe où il a atteint son apogée entre 2014 et 2018.

« Je voudrais rester maintenant que je suis de retour dans la famille Red Bull, je ne me vois pas ailleurs, a dit le vétéran de 34 ans. Mais évidemment, je dois le mériter. Je veux être ici parce que je sais que j’ai toujours ma place. »

La dernière des huit victoires de Ricciardo en F1 est survenue en 2021 avec McLaren.

Valtteri Bottas (Sauber)

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Valtteri Bottas

L’avenir de Bottas est incertain avec Sauber. Le Finlandais s’est contenté de dire que ses plans sont « en développement ».

« Ce n’est pas mon premier rodéo, donc tout ira bien », a-t-il ajouté.

Bottas a également piloté pour Williams et Mercedes. Il n’a pas gagné depuis 2021, avec Mercedes.

Kevin Magnussen (Haas)

PHOTO ALBERT GEA, REUTERS Kevin Magnussen

Magnussen a totalisé 25 points avec Haas en 2022, mais il a été limité à trois l’année dernière. Il ne compte qu’un point jusqu’ici cette saison.

L’athlète de 31 ans a dit qu’il n’était pas inquiet pour son avenir puisqu’il a déjà vécu des périodes loin de la F1, où il a déclaré que « la vie est belle ».

« Quand j’étais plus jeune, j’avais peur d’être écarté, a avoué Magnussen. Mais maintenant, je suis beaucoup plus détendu.

Son coéquipier Nico Hulkenberg passera chez Sauber l’hiver prochain.

Logan Sargeant (Williams)

PHOTO JENNIFER GAUTHIER, ARCHIVES REUTERS Logan Sargeant

Le calme de Magnussen pourrait peut-être faire des merveilles pour Logan Sargeant. Le seul pilote américain en F1 est en difficulté.

Le Floridien tentera de rebondir après un accident à Montréal. Il a obtenu un point en 30 courses depuis ses débuts.

Sur l’île Notre-Dame, le directeur de Williams, James Vowles, a dit que Sargeant devait « sauver son volant ».

Vowles a également déclaré : « La cible est Carlos [Sainz] » pour faire équipe avec Alex Albon, à qui Williams a accordé une prolongation de contrat en mai.

« Ça vaut la peine d’examiner toutes les options, a laissé entendre Sargeant jeudi. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire dans la situation, mais tout revient en quelque sorte au point où il faut simplement essayer de continuer à mieux performer. Et vous ne savez jamais quelles portes s’ouvrent ou restent ouvertes. »

Estaban Ocon sera également à la recherche d’une nouvelle équipe après qu’Alpine ait annoncé ce mois-ci qu’elle n’allait pas renouveler son contrat. L’accord de Pierre Gasly avec Alpine touche également à sa fin.