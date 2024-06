Max Verstappen a remporté une des courses les plus folles des dernières années, dimanche, à Montréal. Le pilote néerlandais de Red Bull a inscrit sa sixième victoire de la saison dans une séance marquée par la pluie, des accidents et des dépassements.

La course fut disputée en trois temps. Dans le premier tiers, le Britannique George Russell (Mercedes), parti en position de tête, a résisté une vingtaine de tours aux attaques de Verstappen avant de se faire dépasser par son compatriote Lando Norris (McLaren). Norris agrandissait l’écart sur ses deux rivaux lorsque la voiture de sécurité, nécessaire après une sortie de piste de Logan Sargeant, est venue ralentir ses ardeurs.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Max Verstappen soulève le trophée du vainqueur.

Verstappen, Russell et Oscar Piastri ont profité de l’incident pour retraiter aux puits. Norris est resté en piste un peu plus longtemps. Ça lui a nui. Il est ressorti de son propre arrêt en troisième place, derrière Verstappen et Russell.

Verstappen a conservé son avance jusqu’au prochain arrêt aux puits, au 46e tour. Norris a alors repris temporairement la tête de la course. Il a même réussi à creuser un écart d’une vingtaine de secondes avant de procéder lui aussi à un changement de pneus. On croyait qu’il allait revenir devant ses poursuivants, mais non. Verstappen l’a devancé de justesse. Une autre sortie de la voiture de sécurité, au 54e tour, n’a finalement pas permis à Norris et Russell de revenir de l’arrière. Le Montréalais Lance Stroll, au volant d’une Aston Martin, a pris le septième rang.

« J’ai adoré ça. C’était très amusant », a déclaré Verstappen avant de monter sur le podium. « On a besoin de ce genre de course de temps en temps. »

