Lando Norris a enregistré le temps le plus rapide lors de la première séance d’essais libres au circuit Gilles-Villeneuve.

La météo a déjà fait des siennes au Grand Prix du Canada, teintant la première séance d’essais libres de vendredi.

Lando Norris, chez McLaren, a réalisé le tour le plus rapide, sur une piste initialement trempée qui a séché à mesure qu’y roulaient les monoplaces, compliquant le travail des écuries et des pilotes. Seuls Carlos Sainz et Charles Leclerc, de Ferrari, ont réussi à se positionner moins d’une seconde derrière le Britannique.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Lando Norris

Zhou Guanyu (Sauber) n’a pu terminer la séance après qu’il eut percuté un mur, tandis que Jack Doohan (Alpine) et Alexander Albon (Williams) ne se sont même pas élancés.

Les premiers essais du week-end ont été retardés après qu’une tempête de pluie et de grêle eut pris d’assaut le parc Jean-Drapeau un peu après midi. Il n’était pas clair, quelques minutes avant l’heure prévue du commencement de la séance (13 h 30), si les voitures sortaient des puits. Elles sont finalement apparues un peu avant 14 h, sous un ciel ensoleillé.