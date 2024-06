Dans les prochains jours, Lewis Hamilton foulera le circuit Gilles-Villeneuve pour la toute dernière fois… en tant que pilote des Flèches d’argent.

En 2025, le septuple champion du monde portera le rouge de Ferrari. Il représentera l’équipe adorée de bien des Québécois. L’équipe de Gilles Villeneuve.

Hamilton et Montréal, c’est sept victoires, dont quatre avec l’écurie Mercedes. Pour marquer cette nouvelle étape dans la carrière du pilote de 39 ans, La Presse vous propose un retour sur ses quatre triomphes avec les Flèches d’argent sur l’île Sainte-Hélène.

2015

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La Mercedes de Lewis Hamilton sur le circuit Gilles-Villeneuve, en 2015

Pour la deuxième année consécutive en 2015, Mercedes présente la voiture la plus compétitive sur la grille. Et pour la deuxième année consécutive, il y a une bataille interne entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg pour le titre de champion du monde.

Dans les deux courses précédant celle du Canada au calendrier, l’Espagne et Monaco, Rosberg est sorti vainqueur, reprenant l’avance au championnat.

Au Canada, c’est à Hamilton que revient le gain. Dans un Grand Prix sans grand spectacle ni revirement, celui qui est alors double champion du monde conserve sa position de tête du début à la fin. Il l’emporte avec moins de 3 secondes d’avance sur Rosberg, mais plus 40 secondes devant la Williams de Valtteri Bottas.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Lewis Hamilton à la suite de sa victoire, applaudi par le ministre Denis Lebel

« J’aime Montréal, cette piste, la ville », lance le pilote du haut du podium.

Avec ce gain, le Britannique reprend 17 points d’avance sur Rosberg au classement, en route pour une saison au terme de laquelle il sera couronné champion du monde pour la troisième fois en carrière…

2016

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Lewis Hamilton se fait arroser de champagne par les membres de son écurie après avoir une fois de plus remporté le Grand Prix du Canada.

La rivalité Hamilton-Rosberg bat toujours son plein en Formule 1 en cette saison 2016. Nico Rosberg a dominé le début de campagne jusqu’au Grand Prix de Barcelone, où les deux rivaux sont entrés en collision. Depuis, Hamilton a comblé l’écart et compte maintenant 24 points de retard sur celui qui est à la fois son coéquipier et son principal adversaire.

Hamilton part en position de tête, aux côtés de Rosberg. Les deux Mercedes sont toutefois coiffées au départ par la Ferrari de Sebastian Vettel. Au premier virage, les deux Mercedes entrent en contact, si bien que Rosberg se retrouve quelques rangs plus loin, dans le peloton, alors que Hamilton suit Vettel. En course, Mercedes opte pour un arrêt aux puits, ce qui avantage le Britannique et lui permet de devancer la Ferrari.

Verdict : Hamilton termine premier, Vettel 2e et Valtteri Bottas 3e. Rosberg se contente du 5e rang.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Changement de pneus pour la Mercedes de Lewis Hamilton

Après la course, Hamilton dédie cette 45e victoire à Muhammad Ali, disparu quelques jours plus tôt. « Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Cette course est pour Muhammad Ali », lance-t-il dans sa radio. En sortant de sa monoplace, il exécute quelques coups de boxe dans le vide.

En quittant Montréal, Hamilton n’a désormais plus que neuf petits points de retard sur Rosberg. C’est néanmoins ce dernier qui sera sacré champion du monde en fin de saison ; son premier et dernier titre.

2017

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Lewis Hamilton au fil d’arrivée

Juin 2017 ; c’est Sebastian Vettel qui mène au championnat des pilotes. Lewis Hamilton, de son côté, arrive à Montréal après une difficile 7e place à Monaco. Il a également un nouveau coéquipier : Valtteri Bottas.

Hamilton part premier pour la 65e fois de sa carrière, ce qui égale le record établi par Ayrton Senna. Vettel, qui part deuxième sur la grille, endommage sa voiture au départ et se retrouve loin, loin derrière, au 18e rang. La Ferrari remonte la pente, mais ne monte pas sur le podium et se contente d’une 4e place.

Hamilton domine la course de bout en bout ; il connaît un week-end parfait sur ce circuit qu’il aime et qui l’aime.

Le no 44 termine avec 20 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, son nouveau coéquipier Bottas. Daniel Ricciardo récolte les 15 points de la troisième place.

C’est aussi ce week-end-là que Lance Stroll, jeune Québécois fraîchement arrivé en Formule 1, décroche ses deux premiers points après être passé de la 17e à la 9e place au volant de sa Williams…

À la fin de cette saison, Hamilton gagnera son quatrième titre de champion du monde.

2019

Le week-end de la controverse !

Cette saison-là, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas se disputent la première place au championnat des pilotes. Les deux coéquipiers ont remporté toutes les courses jusqu’ici dans la saison. Le Britannique connaît cependant de très bons moments à l’heure d’arriver à Montréal, alors qu’il a remporté les deux derniers Grands Prix pour s’attribuer 17 points d’avance au classement.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La Ferrari de Sebastian Vettel devant la Mercedes de Lewis Hamilton

C’est au 48e tour que tout se joue pour Hamilton cette journée-là. Parti 2e sur la grille, le Britannique est coincé derrière la Ferrari de Vettel, en quête d’une première victoire cette saison. Au virage 4, Vettel commet une erreur de pilotage et se retrouve dans le gazon. En tentant de revenir en piste, il bloque Hamilton, qui tentait le dépassement par la droite.

Les commissaires de course infligent une pénalité de cinq secondes à Vettel qui, même s’il traverse la ligne d’arrivée le premier, doit se contenter d’une deuxième place… à son grand désarroi. Il ira même jusqu’à intervertir les pancartes 1 et 2 devant les voitures, pour bien passer son message.

« [Les commissaires] nous ont volé la course », s’exclame Vettel, en furie, dans sa radio.

Sur le podium, le gagnant reçoit quelques huées.

« J’ai perdu l’arrière de la voiture, donc je ne tentais pas volontairement de retourner en piste en coupant Lewis, explique-t-il ensuite aux médias. Je crois que c’était évident ; je poussais ma voiture à la limite et je me suis retrouvé sur le gazon. […] Une fois que je suis parvenu [à retrouver la maîtrise de ma voiture], j’ai regardé dans mes rétroviseurs et j’ai réalisé que Lewis était là. »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lewis Hamilton, après sa victoire en 2019

« Ce n’est de toute évidence pas de cette manière que je voulais l’emporter, mais je l’ai forcé à commettre une erreur et il a mordu », dira pour sa part Hamilton en conférence de presse.

Malgré tout, c’est une septième victoire à Montréal pour Hamilton qui égale ainsi le record établi par Michael Schumacher.