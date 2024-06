Max Verstappen et Red Bull ne sont plus aussi dominants. La compétition se rapproche, au grand plaisir des partisans de Formule 1.

Les années passent et Max Verstappen est toujours au sommet. Depuis quelques courses, toutefois, le triple champion du monde fait face à de plus grandes menaces. Le spectacle devrait être intéressant au circuit Gilles-Villeneuve. La Presse vous propose cinq intrigues en vue du Grand Prix du Canada.

Lutte pour la première place ?

PHOTO JENNIFER LORENZINI, REUTERS Max Verstappen (à droite) s’entretient avec Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, lors du Grand Prix de Monaco.

La saison dernière, après huit courses, Max Verstappen comptabilisait 195 points. Il avait triomphé six fois et terminé deuxième à deux reprises. Des partisans se plaignaient d’une saison ennuyante, alors qu’aucune monoplace ne semblait même proche de faire compétition à la surpuissante Red Bull.

Plusieurs ont eu l’impression que ce serait la même chose cette saison, mais les trois dernières courses ont ranimé l’espoir d’une lutte pour la première place. Pour l’instant, Verstappen détient encore une très confortable avance de 31 points, mais les Grands Prix de Miami, d’Émilie-Romagne et de Monaco nous ont montré que le Néerlandais n’est pas imbattable. Après tout, c’est la première fois depuis 2021 que trois courses consécutives sont remportées par des pilotes différents.

Bien sûr, il s’agirait d’un énorme revirement de situation, et d’une gigantesque surprise, que de voir Verstappen laisser filer son quatrième titre. Qui veut battre Verstappen doit à la fois être parfait en piste et avoir la chance de son côté. Ce fut le cas de Lando Norris à Miami.

Voyons voir si Montréal peut être le théâtre d’une autre surprise.

La bataille des constructeurs

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Avec la victoire de Charles Leclerc sur Ferrari à Monaco, seuls 24 points séparent désormais Ferrari de Red Bull.

Si ça semble encore quasi improbable de voir quelqu’un d’autre que Max Verstappen remporter le championnat des pilotes, on ne peut pas dire la même chose pour Red Bull au championnat des constructeurs.

Avec la victoire de Charles Leclerc à Monaco, en plus de la troisième place de Carlos Sainz fils, seuls 24 points séparent désormais Ferrari de Red Bull. La constance des pilotes et des monoplaces de la Scuderia, jumelée aux récents déboires de Sergio Pérez et de Red Bull, rend les prochaines courses particulièrement intéressantes.

Dans tout ça, il y a aussi McLaren, qui continue d’appliquer une sérieuse pression sur Ferrari et Red Bull, même si elle est encore derrière dans la course au championnat. Ses pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, sont tous deux à la hauteur dans une monoplace qui rivalise désormais avec les meilleures.

Dans une entrevue avec Sky Sports après la course à Monaco, le patron de Red Bull, Christian Horner, a affirmé, sans surprise, que l’écurie championne en titre aura besoin « que ses deux voitures inscrivent des points, parce que [Red Bull] ne peut pas écarter la menace de Ferrari et de McLaren ».

La pression est sur Pérez.

Insatisfaction de Hamilton

PHOTO ANTONIO CALANNI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lewis Hamilton, qui connaît une saison de misère chez Mercedes, se joindra à Ferrari en 2025.

Les partisans de Lewis Hamilton et de Mercedes doivent trouver la saison longue. Les deux pilotes des Flèches d’argent accusent désormais un net retard sur les Red Bull, les Ferrari et les McLaren.

George Russell a terminé devant Hamilton en qualifications à sept reprises jusqu’ici cette saison. Selon des propos rapportés par la Formule 1 sur son site internet, le septuple champion du monde a indiqué qu’il n’« anticipe pas être devant George en qualifications, particulièrement cette saison ».

Ces affirmations, dites à peine quelques minutes après les qualifications à Monaco, laissaient sous-entendre une certaine insatisfaction du pilote de 39 ans. Ou une impression que son équipe accorde la priorité à Russell plutôt qu’à lui.

Rappelons qu’Hamilton quittera Mercedes à la fin de la saison afin de se joindre à Ferrari en 2025.

Toujours selon des propos rapportés par la F1, le chef d’équipe de Mercedes, Toto Wolff, comprend la réaction du vétéran pilote.

« En tant qu’équipe, nous avons démontré que même dans les compétitions les plus intenses entre coéquipiers, nous essayons d’équilibrer les choses correctement, d’être transparents et justes. »

Hamilton a l’habitude de bien faire à Montréal – il a réussi un podium, une troisième place, l’année dernière. Pourra-t-il offrir à ses partisans canadiens et québécois une bonne dernière performance en argent sur le circuit Gilles-Villeneuve ?

La conduite de Magnussen

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kevin Magnussen, de l’écurie Haas, a admis qu’il allait devoir ajuster sa conduite pour éviter une suspension.

Dans les six premières courses de la campagne, le Danois de 31 ans a perdu 10 de ses 12 points. S’il atteint la limite de 12, il sera banni pour une course.

Avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne, en mai, Magnussen avait admis qu’il devrait peut-être ajuster sa conduite pour éviter une suspension. « Je pense que je n’aurai pas le choix, mais je ne sais pas. Je crois que ces situations où j’ai eu à jouer le rôle de soutien pour mon coéquipier ont rapporté [pour l’équipe]. »

Magnussen a évité de peu une autre pénalité lors du dernier Grand Prix, à Monaco. Dans le premier tour, il a tenté de dépasser Sergio Pérez par l’extérieur, mais l’espace était clairement trop mince. Les roues de l’un et l’autre sont entrées en collision, et l’autre Haas, celle de Nico Hulkenberg, a été impliquée dans l’accident. La course des trois pilotes s’est terminée à ce moment-là.

Les commissaires ont cependant jugé qu’il s’agissait d’un accident de course, évitant à Magnussen une autre pénalité.

Un premier point pour Sauber ?

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS Les pilotes de Sauber n’ont toujours pas récolté de point cette saison.

Seuls trois pilotes sur la grille n’ont pas encore récolté de point cette saison, et deux d’entre eux représentent Sauber : Guanyu Zhou et Valtteri Bottas.

Nouveau nom. Nouvelles – jolies – couleurs. Mais mêmes, voire pires, performances.

Zhou avait bien commencé la saison, à seulement une place des points à Bahreïn. Depuis, ni lui ni Bottas n’ont même effleuré le top 10.

En 2023, Bottas avait réussi une 10e place à Montréal. Le circuit Gilles-Villeneuve lui permettra-t-il de récolter un premier point pour son équipe ?