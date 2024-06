Ils sont trois. Trois pilotes autres que Max Verstappen à avoir réussi à remporter un Grand Prix cette saison. Parlons un peu de Lando Norris, Charles Leclerc et Carlos Sainz fils…

Celui qui fait l’unanimité

Il n’y a pas un seul pilote sur la grille qui fait autant l’unanimité que Lando Norris.

À son 110e départ en carrière, le pilote McLaren a décroché son premier triomphe à Miami. Il a profité d’une rare erreur de Max Verstappen et d’une voiture de sécurité apparue au bon moment pour finir avec 7 secondes d’avance sur le triple champion du monde.

Tous les pilotes, sans exception, étaient heureux pour leur homologue. Max Verstappen, qui n’a pas l’habitude d’être souriant quand les choses ne vont pas de son côté, est apparu serein et sincèrement ravi pour son adversaire australien. « Si je suis battu, c’est génial que ce soit par Lando, a-t-il lâché. Il le mérite. Ça fait longtemps qu’il travaille pour ça, et ce sera sa première de plusieurs victoires. »

PHOTO BRIAN SNYDER, ARCHIVES REUTERS Max Verstappen félicitant Lando Norris pour sa première victoire en Formule 1, le 5 mai dernier

Norris est très populaire dans le paddock et au sein de la communauté de partisans de Formule 1. Souriant et blagueur, il est apprécié pour sa personnalité attachante. En piste, le pilote de 24 ans fait preuve d’une remarquable confiance cette saison, à bord d’une voiture qui peut rivaliser avec les meilleures. On l’a d’ailleurs vu menacer un Verstappen à court d’adhérence en fin de course à Imola.

Norris, comme McLaren, a de quoi se réjouir du travail réalisé au cours des dernières années. L’an passé, ni lui ni son coéquipier Oscar Piastri ne faisait partie du top 10 chez les pilotes après huit courses. Tout le contraire de cette année.

Norris arrive au Canada avec 113 points au compteur, bon pour le troisième rang chez les pilotes. Il devance Carlos Sainz fil et Sergio Pérez. Voyons voir ce qu’il pourra faire sur le circuit Gilles-Villeneuve, où il n’a jamais fait mieux qu’une 13e place…

Larmes de joie

« J’ai réalisé que j’avais encore deux tours à faire avant la fin et j’avais du mal à voir au bout du tunnel parce que j’avais les larmes aux yeux. »

Charles Leclerc a deux grands rêves d’enfance : remporter son Grand Prix à la maison, à Monaco, et être champion du monde de F1. Il a réalisé le premier, le 26 mai, quand il a mené la course de bout en bout à Monte-Carlo. Quant au second, il demeure accessible, même si très difficilement atteignable.

PHOTO BENOIT TESSIER, ARCHIVES REUTERS Charles Leclerc célébrant sa victoire au Grand Prix de Monaco, le 26 mai dernier

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Leclerc était mûr pour une victoire. Il était aussi parti en tête en 2021 et en 2022 à Monaco, mais des problèmes techniques ainsi que des décisions douteuses de son équipe l’avaient privé de la victoire. Cette fois, il a été parfait sur un circuit étroit où la moindre erreur peut être très coûteuse.

L’année dernière, après huit courses, Leclerc était septième au championnat des pilotes avec 54 points. Cette saison, il est deuxième avec 138 points. Seuls 31 points le séparent de Max Verstappen.

C’est à la fois un grand et un mince écart, considérant la domination absolue de Verstappen lors des deux dernières campagnes.

Chez les constructeurs, la course est également plus passionnante qu’elle ne l’a été dans les deux dernières années. Voilà que Ferrari se place au deuxième rang, à 24 points de Red Bull.

Mais revenons-en à Leclerc. Le pilote de 26 ans a connu un week-end irréprochable à Monaco qui lui donnera, selon son chef d’équipe Fred Vasseur, encore plus confiance pour la suite de la saison, lui qui fait déjà preuve d’une grande constance. Il serait précipité d’affirmer qu’il menace Verstappen pour le championnat, mais il y a encore beaucoup de courses au calendrier…

Le malaimé de la Scuderia

Carlos Sainz fils est, en quelque sorte, le pilote malaimé de Ferrari. C’est lui qui sera remplacé par Lewis Hamilton à compter de 2025.

L’Espagnol, faut-il le rappeler, a été le seul pilote autre que Max Verstappen et Sergio Pérez à remporter une course la saison dernière. Cette année, il a été le premier à réussir l’exploit – Lando Norris et Charles Leclerc l’ont fait quelques semaines plus tard.

PHOTO JENNIFER LORENZINI, ARCHIVES REUTERS Carlos Sainz fils signant des autographes au Grand Prix de Monaco, le 25 mai dernier

Sainz a réussi quatre podiums en sept courses cette saison – il a raté celle d’Arabie saoudite en raison d’une appendicite. En début de campagne, Leclerc avait lui-même admis que son coéquipier faisait « un meilleur travail » que lui.

Toujours est-il que c’est Leclerc qui a signé une nouvelle entente avec Ferrari, alors que Sainz fils se retrouve les mains vides en vue de la saison prochaine. Il a néanmoins de nombreuses options sur la table pour la suite de son parcours en F1.

Le nom de celui qui aura 30 ans en septembre a été lié à Sauber et à Williams. Rien n’a encore été confirmé cependant, et les rumeurs vont dans tous les sens. Mais quiconque obtiendra Sainz pourra se frotter les mains de satisfaction.