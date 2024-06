Sergio Pérez ne s’en va nulle part ; il demeurera le coéquipier de Max Verstappen pour les deux prochaines saisons.

Le Mexicain, dont le contrat devait prendre fin au terme de la saison actuelle, s’est entendu avec Red Bull, mardi matin, à deux jours du Grand Prix du Canada. Cette prolongation de contrat le mène jusqu’à la saison 2026 au moins.

Cette annonce mettra fin à certaines spéculations dans le paddock. Si certains doutaient du retour du pilote de 34 ans chez le champion constructeur de la saison 2023, les dirigeants de Red Bull, eux, ont toujours dit avoir comme intention de le garder dans leurs rangs.

« Je suis ravi de rester ici et de poursuivre notre aventure, de contribuer à la grande histoire de cette équipe pour deux autres années, a dit le pilote via communiqué. Faire partie de cette équipe est un immense défi, que j’adore. Nous avons un bon challenge cette année et j’ai pleinement confiance en toute l’équipe que le futur est brillant. Je suis emballé d’en faire partie. »

Pérez a conclu la saison 2023 au deuxième rang chez les pilotes, derrière Verstappen, assurant le titre des constructeurs à Red Bull. Depuis son arrivée au sein de l’écurie de Milton Keynes, il a remporté cinq Grands Prix et assuré trois positions de tête.

C’est un peu plus difficile récemment pour le Mexicain, alors qu’il pointe au cinquième rang des pilotes après huit courses. Il a notamment conclu en 8e place à Imola, et n’a pas été en mesure de finir la course à Monaco en raison d’une importante collision avec les Haas de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg.

Selon ce que rapporte le correspondant de la Formule 1, Lawrence Barretto, l’équipe aurait évalué l’option de s’entendre avec Carlos Sainz fils, qui est toujours à la recherche d’un contrat pour la saison prochaine, mais « les conversations n’ont jamais accéléré au point où c’est devenu sérieux. »

« La continuité et la stabilité sont importantes pour l’équipe », a indiqué le chef d’équipe, Christian Horner, aussi par voie de communiqué. « Checo et Max connaissent du succès et un partenariat robuste. Ils ont sécurisé notre premier doublé au championnat l’année dernière. »

« Les dernières courses ont été difficiles, il y a une convergence sur la grille, mais nous avons confiance en Checo et nous avons hâte de le voir de retour en excellente forme. »

Contrairement à l’année dernière, Red Bull fait face à une concurrence au championnat des constructeurs ; Ferrari et McLaren ont toutes deux remporté des courses cette saison et ne sont pas si loin au classement.

« L’année dernière a été une saison de licorne et nous devrons travailler dur pour conserver nos titres, mais nous sommes rassurés par notre effectif et par l’équipe dans son ensemble, ce qui est impératif dans ce qui s’annonce comme un championnat qui sera serré cette année », a ajouté Horner.