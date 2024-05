(Imola) Le 30e anniversaire du décès du triple champion de Formule 1 Ayrton Senna a été souligné lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au circuit d’Imola, où il a perdu la vie à la suite d’un accident qui s’est produit pendant le Grand Prix de Saint-Marin en 1994.

Associated Press

Le président et directeur des opérations de la F1, Stefano Domenicali, sera accompagné pour l’occasion mercredi par de nombreux dignitaires du Brésil et de l’Italie, en plus d’un représentant de l’Autriche, puisqu’on soulignera par la même occasion le décès du pilote de F1 Roland Ratzenberger, une tragédie qui s’était produite la veille de la mort de Senna, lors de la séance de qualifications.

À 14 h 17, une minute de silence sera observée et des fleurs seront déposées dans le virage Tamburello, au moment et à l’endroit exacts où Senna, alors âgé de 34 ans, est décédé après avoir percuté le muret de sécurité en béton à environ 300 km/h.

Des fleurs seront également déposées dans le virage Villeneuve, situé un peu plus loin sur le circuit, où Ratzenberger, alors âgé de 33 ans, a perdu la vie. Le père de Ratzenberger doit assister à la cérémonie.

Senna, un pilote brésilien qui a remporté le championnat du monde en 1988, 1990 et 1991, était en tête à Imola lorsqu’il a perdu le contrôle de sa monoplace.

PHOTO PESCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Ratzenberger était une recrue en F1 au moment de son décès.

Ces tragédies ont contraint les dirigeants de la discipline à revoir la sécurité du circuit d’Imola et en F1. Les lignes droites ont notamment été écourtées, les zones de dégagement dans les virages dangereux ont été agrandies et la puissance des moteurs a été revue à la baisse.