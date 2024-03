(Djeddah) Le pilote Red Bull Max Verstappen a dominé la troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, vendredi, qui a toutefois été marquée par l’absence de l’Espagnol Carlos Sainz fils, qui a dû déclarer forfait pour la fin de semaine en raison d’une appendicite.

Associated Press

Verstappen a réalisé le temps le plus rapide de la troisième séance d’essais libres, parcourant le circuit de Djeddah en une minute et 28 412 secondes. Le triple champion du monde en titre a retranché 0,196 seconde au temps du pilote Ferrari Charles Leclerc, et 0,494 à celui de son coéquipier Sergio Perez.

George Russell, sur Mercedes, et Lando Norris, sur McLaren, ont complété le top-5. De son côté, le Québécois Lance Stroll a enregistré le septième temps, terminant une place derrière son coéquipier Fernando Alonso au classement.

Hormis les résultats sur la piste, c’est l’absence de Sainz qui a retenu l’attention en début de journée vendredi. Atteint d’une appendicite, il a dû se retirer et laisser sa place au pilote britannique de 18 ans Oliver Bearman, qui obtient cette fin de semaine sa chance de faire ses débuts en carrière dans l’épreuve reine du sport automobile.

Sainz a reçu un diagnostic d’appendicite et a dû subir une intervention chirurgicale, a indiqué Ferrari dans un communiqué.

« L’intervention est terminée. Tout s’est bien passé et Carlos se repose maintenant à l’hôpital. Nous lui envoyons tout notre soutien et espérons qu’il se remettra rapidement », a mentionné l’écurie italienne.

Bearman, pilote de réserve de Ferrari qui compétitionne habituellement en Formule 2, prendra la place de Sainz dans la monoplace rouge pour le reste de la fin de semaine, et il était derrière le volant pour la troisième séance d’essais libres.

Il a enregistré le 10e temps de la séance et avait l’air à sa place en Formule 1.

Son objectif principal était d’acquérir de l’expérience à bord de la monoplace, de sorte qu’il s’est concentré sur des simulations de course plus longues. Bearman a complété 22 tours, soit plus que tout autre pilote, au cours d’une séance qui a été interrompue lorsque Zhou Guanyu a envoyé sa Sauber dans les barrières.

Bearman deviendra le troisième plus jeune pilote à prendre le départ d’une course de Formule 1, après Verstappen et Stroll, qui avaient respectivement 17 et 18 ans lorsqu’ils ont participé à leur première épreuve en carrière.

Le Britannique avait déjà participé à deux séances d’essais libres au Mexique et à Abou Dabi l’an dernier en tant que pilote d’essai pour l’écurie Haas. Il avait décroché la position de tête en Formule 2 cette fin de semaine, mais il ne participera plus à cette épreuve.

Sainz a participé aux deux premières séances d’essais libres en Arabie saoudite, jeudi, réalisant les sixième et septième temps. Il a toutefois avoué qu’il ne se sentait pas bien et que cela affectait sa conduite.

« C’est évidemment une journée très difficile. Je ne me sens pas bien, donc les dernières 24 heures ont été difficiles pour moi », a-t-il reconnu jeudi.

Après le Grand Prix d’Arabie saoudite, le cirque de la F1 se déplacera vers l’Australie, en vue de l’épreuve prévue le 24 mars sur le circuit de Melbourne.