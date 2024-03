Formule 1 Les monoplaces, de la plus laide à la plus belle

Ami lecteur, c’est ce moment de l’année. Les dix équipes de F1 ont pris part aux essais hivernaux, la semaine dernière, en vue de la première course, le 2 mars. Au cours des dernières semaines, les écuries ont dévoilé une à une leur livrée 2024. Pour le plaisir, l’autrice de ces lignes s’est prêtée au jeu de classer les monoplaces de la plus laide à la plus belle, d’un point de vue strictement esthétique. Un exercice subjectif, certes, mais non moins passionnant.