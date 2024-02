(Paris) Un mois après avoir présenté la livrée de sa monoplace 2024, la MCL38, l’écurie britannique de Formule 1 McLaren a dévoilé mercredi sa voiture qui débutera la saison la semaine prochaine lors des essais à Bahreïn.

Agence France-Presse

« L’équipe a fait du bon travail durant l’hiver et nous sommes confiants dans notre capacité à être compétitifs même si nous avons encore d’importantes tâches à accomplir avant le début de saison », a expliqué Andrea Stella, le directeur de l’écurie McLaren.

« Il y a un certain nombre d’innovations sur la voiture, mais tous les domaines que nous voulions améliorer ne l’ont pas encore été pour notre voiture de lancement. On se concentre désormais sur ces secteurs pour les inclure dans les évolutions qui arriveront en cours de saison et sur lesquelles nous travaillons déjà », a-t-il ajouté.

Le dirigeant italien semble plus confiant qu’il y a un an, quand il venait d’arriver dans l’écurie britannique et avait présenté une voiture qui présageait d’un début de saison difficile.

McLaren avait en effet connu des premiers mois très difficiles, n’inscrivant que 17 points lors des huit premiers Grands Prix.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MCLAREN La MCL38

Mais les évolutions apportées à partir du GP d’Autriche début juillet, puis à Singapour en septembre, avaient permis à l’écurie basée à Woking (Angleterre) de redresser la barre de manière spectaculaire et de terminer quatrième au classement des constructeurs avec 302 points.

Le Britannique Lando Norris avait en effet décroché six deuxième et une troisième places, tandis que la recrue australienne Oscar Piastri avait ajouté deux podiums et une victoire lors du sprint au Qatar.

« J’ai hâte de tester la voiture aux essais de Bahreïn. Je suis confiant dans le fait de pouvoir poursuivre sur notre lancée de la saison dernière », a souligné Norris, qui va entamer sa sixième saison chez McLaren, avec qui il a prolongé son contrat de plusieurs années le mois dernier.