(Paris) L’écurie britannique de Formule 1 McLaren a présenté mercredi sa nouvelle monoplace, la MLC38, promettant une voiture qui intègre des « innovations » et qui sera améliorée rapidement.

Agence France-Presse

« Il y a un certain nombre d’innovations sur la voiture, mais tous les domaines que nous voulions améliorer ne l’ont pas encore été pour notre voiture de lancement. On se concentre désormais sur ces secteurs pour les inclure dans les évolutions qui arriveront en cours de saison et sur lesquelles nous travaillons déjà », a expliqué Andrea Stella, le directeur de l’écurie basée à Woking (Angleterre).

Sans trop rentrer dans les détails, à l’image d’une présentation a minima où la nouvelle monoplace a été peu montrée, l’ingénieur italien a précisé les aspects que l’écurie avait ciblés cet hiver.

« Les trois principaux axes de développement de la voiture étaient d’améliorer l’efficacité aérodynamique, la quête d’appui et les interactions avec les pneus. Je peux vous dire qu’on a été capable de s’améliorer dans ces trois domaines, bien qu’il y ait encore de la place pour progresser dans chacun d’entre eux », a-t-il affirmé.

L’écurie britannique est beaucoup plus confiante qu’il y a un an, quand Stella venait d’arriver et avait présenté une voiture qui présageait mal de la saison.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MCLAREN La MCL38

McLaren avait en effet connu des premiers mois très difficiles, n’inscrivant que 17 points lors des huit premiers Grands Prix.

Mais les évolutions apportées à partir du GP d’Autriche début juillet, puis à Singapour en septembre, avaient permis à l’écurie de redresser la barre de manière spectaculaire et de terminer quatrième au classement des constructeurs avec 302 points.

Red Bull dans le viseur

McLaren, qui avait été la deuxième force du plateau derrière Red Bull en seconde partie de saison, espère être en mesure de réduire l’écart avec l’écurie autrichienne, qui a écrasé la concurrence l’an passé en remportant 21 des 22 Grands Prix.

« Nous avions fait preuve d’une très bonne capacité de développement de la voiture l’année dernière et on va essayer de consolider cela. Si nous conservons la même capacité de développement que celle montrée en 2023, je pense que nous pourrons être dans une bonne position. Est-ce que cela sera suffisant pour gêner Red Bull ? nous verrons bien… », a estimé Stella.

Lando Norris, six fois deuxième et une fois troisième en 2023, partage l’analyse de son patron : « Je suis confiant, je pense qu’on pourra être à la lutte avec eux, mais cela pourrait prendre un peu de temps », a-t-il déclaré.

« J’ai hâte de tester la voiture aux essais de Bahreïn. Je suis confiant dans le fait de pouvoir poursuivre sur notre lancée de la saison dernière », a souligné le Britannique, qui va entamer sa sixième saison chez McLaren, avec qui il a prolongé son contrat de plusieurs années le mois dernier.

Même son de cloche du côté de son coéquipier australien Oscar Piastri, brillant l’an dernier pour sa première saison en Formule 1.

« On est optimiste sur le fait de pouvoir battre Red Bull, nous avons été très proches de le faire l’an dernier. Mais nous devons aussi être conscients que la lutte sera très intense avec les autres concurrents comme Ferrari ou Mercedes », a-t-il ajouté.

Le championnat de F1, qui comptera cette année un record de 24 Grands Prix, reprendra le 2 mars à Bahreïn après trois jours de tests sur l’île du Golfe (21-23 février).