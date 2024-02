(Enstone) Alpine, l’écurie française de Formule 1, a présenté mercredi à Enstone en Angleterre sa monoplace en vue de la saison qui débute à la fin du mois de février à Bahreïn, , une voiture « complètement nouvelle » selon ses concepteurs.

Agence France-Presse

« C’est une approche audacieuse, un nouveau concept. La voiture est complètement nouvelle, de l’aileron avant jusqu’à l’aileron arrière », a expliqué Bruno Famin, le patron d’Alpine Motorsports et de l’écurie de F1, devant un parterre de journalistes et de partenaires.

L’équipe française, qui a la particularité de disposer d’une usine en France, à Viry-Châtillon, et une en Angleterre, à Enstone près d’Oxford, est quasiment repartie de zéro pour concevoir sa nouvelle monoplace, baptisée A524.

« Nous avons constaté que l’A523 (la voiture de l’an dernier, NDLR) évoluait dans une fenêtre d’exploitation très étroite. C’était une faiblesse, car nous étions limités dans ce que nous pouvions exploiter de la voiture. Il y avait des caractéristiques très spécifiques qui fonctionnaient, et d’autres pas. C’est pourquoi nous avons cherché à élargir cette fenêtre autant que possible avec l’A524, afin de nous donner une meilleure chance de maximiser son potentiel », a détaillé Matt Harman, directeur technique d’Alpine, marque appartenant au groupe Renault.

Après une saison 2022 très convaincante achevée à la quatrième au classement des constructeurs, Alpine avait abordé en confiance l’année 2023, avec l’ambition de se rapprocher des trois mastodontes de la discipline (Ferrari, Mercedes et Red Bull).

Mais la voiture tricolore, en manque de puissance, avait beaucoup déçu et la saison avait été très compliquée : non seulement Alpine n’avait pas conservé sa quatrième place, mais l’écurie avait reculé au sixième rang, dépassée par McLaren et Aston Martin, malgré les deux podiums décrochés par les Français Esteban Ocon à Monaco et Pierre Gasly aux Pays-Bas.

La nouvelle monoplace française a donc bien changé et affiche désormais une ligne « plus agressive », selon les termes des dirigeants et des pilotes de l’équipe.

Ainsi, le nez et l’aileron avant sont plus larges, la suspension arrière et le système de freinage ont été repensés et le châssis est complètement nouveau également.

Reste à savoir si ces évolutions seront bénéfiques… « C’est une prise de risques et le début de saison pourrait être difficile, car on a beaucoup à apprendre sur cette nouvelle voiture. Mais en F1, il faut prendre des risques », a souligné Gasly.