En 2025, Mercedes entrera dans une nouvelle ère. Une ère post-Hamilton.

Qui succédera au septuple champion du monde, parti chez Ferrari ? S’agira-t-il d’une recrue ou d’un pilote d’expérience ?

« C’est peut-être une occasion de faire quelque chose d’audacieux », a lancé le patron de Mercedes, Toto Wolff, vendredi.

Voici quatre options de successeur.

Fernando Alonso

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Fernando Alonso

Toto Wolff a été très clair, vendredi : si le contrat d’Hamilton avec Ferrari avait été annoncé six semaines plus tôt, « il y aurait eu plus d’options », a-t-il affirmé. C’est que Charles Leclerc et Lando Norris ont tous deux signé une nouvelle entente incluant la campagne 2025 avec leur écurie respective au cours des dernières semaines. Wolff a néanmoins ajouté qu’il y a « toute une variété d’options ».

Fernando Alonso doit en faire partie.

Le contrat de ce dernier avec Aston Martin se termine à la fin de la saison 2024. Même s’il aura 43 ans à ce moment, il a démontré la saison dernière qu’il avait encore en masse d’essence dans le réservoir. Pourrait-il être tenté de quitter l’équipe de son bon ami Lawrence Stroll pour se joindre à Mercedes, où il pourrait terminer sa carrière ?

L’Espagnol a été extraordinaire la saison dernière, qu’il a conclue au quatrième rang chez les pilotes, tout juste derrière… Hamilton.

Alonso sait gagner et est le pilote encore actif le plus expérimenté. Mercedes doit néanmoins penser à la relation qu’aura le futur successeur d’Hamilton avec George Russell. Alonso possède un fort caractère, c’est bien connu. Ça se passe bien avec Lance Stroll, qui connaît beaucoup moins de succès que lui, mais serait-ce la même chose avec un pilote de la trempe de Russell ? Ou, au contraire, pourrait-il agir comme mentor comme il le fait avec Stroll ? Tant de bonnes questions.

Carlos Sainz fils

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Carlos Sainz fils

C’est sa place que prendra Hamilton chez Ferrari. Sainz fils se retrouve donc à la recherche d’un emploi pour 2025. Ce sera intrigant de savoir quelle équipe il intégrera, mais un simple échange de pilotes entre la Scuderia et Mercedes ne serait pas fou du tout.

Après tout, Sainz fils est le seul pilote hors-Red Bull à avoir remporté un Grand Prix en 2023. L’Espagnol de 29 ans a bonne réputation et a piloté avec une remarquable constance au cours des trois dernières années, malgré le fait qu’il était, comme Leclerc, souvent victime des décisions douteuses de son écurie.

Voilà quelque temps que le nom de Sainz fils est lié à Audi, la nouvelle écurie qui s’amènera sur la grille en 2026. Mais soudainement, l’Espagnol se retrouve avec une option supplémentaire. Un duo Sainz-Russell serait particulièrement intéressant. Le premier peut aussi bien faire que le deuxième dans une écurie de pointe.

Alexander Albon

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Alexander Albon

À lui seul, Alexander Albon a permis à Williams de terminer 7e au championnat des constructeurs en 2023. Il a amassé 27 des 28 points de l’écurie, dont il s’agit du meilleur cumul depuis 2017.

À 27 ans, Albon est encore jeune et il a, de toute évidence, le potentiel de bien faire si on lui met entre les mains une voiture compétitive. Il serait sans contredit un bon second à Russell, un de ses bons amis sur la grille, et pourrait même aller chercher des podiums. Le pilote thaïlandais a par ailleurs déjà piloté pour une écurie de pointe, Red Bull, il y a quelques années.

Albon pourrait aussi décider de demeurer chez Williams. L’équipe, abonnée au fond du classement depuis plusieurs années, est en phase de transformation et travaille sur une stratégie quinquennale pour viser des championnats à moyen terme. Albon fait partie de ces changements…

Kimi Antonelli

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X @ANTONELLI_NEWS Kimi Antonelli

Voilà une chose qui serait « audacieuse ». Cette option est peu probable, mais elle est là quand même. Kimi Antonelli, 17 ans, sautera la Formule 3 pour passer directement en Formule 2 cette saison, avec Prema Racing.

Tout indique que le jeune Italien, qui est dans la filière Mercedes depuis ses 11 ans, fera le saut en Formule 1 plus tôt que tard. Sera-t-il prêt en 2025 ? Là est la question.

Interrogé à ce sujet vendredi, Toto Wolff a voulu calmer les ardeurs de ceux qui imaginent déjà Antonelli, qui aura 18 ans en 2025, dans une Mercedes.

« Si nous commençons à lui jouer dans la tête ou à lancer des rumeurs, cela n’aidera pas sa campagne en F2, a dit le patron des Flèches d’argent. Il vient de sortir du karting il y a quelques années. Il n’a même pas 18 ans. Je préfère ne pas commencer à spéculer sur l’entrée de Kimi en F1 à ce stade-ci. »

Les chances sont peu élevées pour 2025, mais on doit s’attendre à voir Antonelli débarquer en F1 d’ici, peut-être, 2026 ou 2027. Si tout se passe comme prévu en F2.