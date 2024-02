(Londres) Piloter pour Ferrari l’an prochain sera un rêve qui se réalise pour Lewis Hamilton, mais le septuple champion de Formule 1 reste « engagé à 100 % » envers Mercedes d’ici là, a-t-il écrit samedi.

Associated Press

La prochaine saison de F1 sera la dernière de Hamilton avec Mercedes avant qu’il ne rejoigne Ferrari en 2025, une décision qui a choqué le monde de la course automobile.

Il a dit avoir vécu « toute une gamme d’émotions » cette semaine.

« Je me sens incroyablement chanceux, après avoir réalisé des choses avec Mercedes dont je ne pouvais que rêver quand j’étais enfant, d’avoir maintenant la chance de réaliser un autre rêve de jeunesse. Conduire en rouge pour Ferrari », a écrit Hamilton, sur Instagram.

PHOTO ANDREW BOYERS, REUTERS Lewis Hamilton et son futur coéquipier Charles Leclerc

Disant que « le moment est venu de faire un changement et de relever un nouveau défi », Hamilton, 39 ans, a comparé cette décision à celle de rejoindre Mercedes en provenance de McLaren, il y a 11 ans. Jusque-là, Mercedes avait du mal à suivre le rythme des meilleures équipes de F1.

« Je me souviens encore du sentiment de faire un acte de foi vers l’inconnu lorsque je me suis joint à Mercedes en 2013, a-t-il écrit.

Je sais que certains ne l’ont pas compris à l’époque, mais je faisais le bon geste à l’époque et c’est le sentiment que j’ai de nouveau cette fois-ci. J’ai hâte de voir ce que je peux apporter et ce que nous pouvons accomplir ensemble. Lewis Hamilton

Hamilton a été six fois champion de la Formule 1 avec Mercedes, le plus récemment en 2020.

Il totalise 103 gains, mais le plus récent remonte à décembre 2021.

Hamilton a rendu hommage à Mercedes, au directeur de l’équipe Toto Wolff et à Niki Lauda qui, en tant que président non exécutif de Mercedes, était une figure influente avant sa mort, en 2019.

« Je suis plus motivé que jamais, plus en forme et plus concentré que jamais, a écrit Hamilton. Je veux aider Mercedes à gagner une fois de plus. Je suis engagé à 100 % dans le travail que je dois accomplir et déterminé à conclure le partenariat sur une belle note. »