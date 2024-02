(Brackley) Lewis Hamilton a surpris Toto Wolff quand il a annoncé lors d’un déjeuner qu’il se joignait à Ferrari, mais le directeur de l’écurie de Formule 1 Mercedes a indiqué qu’il n’y avait « aucune rancune » entre eux, vendredi.

James Ellingworth Associated Press

Wolff était bien au fait des rumeurs laissant entrevoir le départ de Hamilton, mais il n’était pas convaincu avant que le septuple champion du monde ne lui en face officiellement l’annonce, mercredi, à son domicile d’Oxford, au Royaume-Uni.

Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari au terme de la saison 2024. Le Britannique est au volant d’une Mercedes depuis 2013 et a remporté six de ses sept sacres avec l’équipe britannique.

« La surprise, c’est que j’ai entendu les rumeurs quelques jours plus tôt, mais que je voulais attendre le petit-déjeuner que nous avions prévu, et c’était mercredi matin, a expliqué Wolff. C’est à ce moment-là qu’il a annoncé la nouvelle.

« Mais, vous savez, vous pouvez être très direct avec moi parce que je le suis aussi. Donc, une fois qu’il a dit : “c’est ce que j’essaie de faire”, c’était un fait. Je n’ai pas essayé de le convaincre de rester. »

Wolff a ajouté qu’il considère toujours Hamilton comme un ami. « À l’avenir, nous discuterons de la question de savoir si cela aurait pu être fait différemment ou non, mais je n’en garde aucune rancune. »

Le choc a été réel au sein de l’équipe. Wolff a notamment raconté que l’ingénieur de course de longue date de Hamilton, Peter Bonnington – connu sous le nom de Bono dans leurs conversations à la radio pendant les courses –, avait répondu « est-ce le 1er avril ? » quand on lui a dit que Hamilton partait.

Hamilton avait accepté une prolongation de contrat de deux ans avec Mercedes l’été dernier, mais il y avait inclus une clause échappatoire après la première saison.

Le fait que Hamilton cherchait un nouveau défi n’était pas une surprise pour Wolff, mais le moment en était une. Il a avancé que Hamilton « lançait les dés », alors que le pilote de 39 ans veut obtenir une chance de remporter un huitième Championnat du monde.

« On savait qu’en signant un contrat à court terme, ça pouvait être bénéfique pour les deux parties. On ne pouvait pas s’engager pour une période plus longue et il a décidé de partir. On respecte totalement le fait que vous puissiez changer d’avis, ce sont des circonstances différentes. »

Mercedes pourra maintenant prendre son temps pour décider du successeur de Hamilton, qui fera équipe avec le Britannique George Russell l’année prochaine. Wolff a fait un lien avec le départ soudain de Nico Rosberg, qui a annoncé sa retraite quelques jours après avoir été sacré champion, en 2016.

« J’ai toujours aimé les changements parce que le changement vous offre des opportunités, comme c’était le cas avec la situation de Nico. Et c’était tout aussi inattendu. »

Hamilton n’a pas gagné de course depuis 2021, lorsqu’il est passé tout près de remporter le titre devant le Néerlandais Max Verstappen. Depuis, Mercedes a eu de la difficulté à s’adapter à la nouvelle réglementation, qui mise sur l’effet de sol.

En 2026, soit durant la deuxième saison de Hamilton avec Ferrari, de nouveaux changements pourraient à nouveau venir bousculer l’ordre établi au sein du peloton.

Dans cette optique, Wolff ne voit aucun problème à impliquer Hamilton dans le développement de la voiture. Il n’a « aucun doute » sur l’intégrité de Lewis quant au partage d’information.