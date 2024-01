Le président du centre d’expositions IFEMA Jose Vicente Mozos, le président de Formula 1 Stefano Domenicali, la présidente régionale Isabel Diaz Ayuso, le maire de Madrid Jose Luis Martinez Almeida et le président de la Chambre de commerce de Madrid Angel Asensio.

(Madrid) La Formule 1 a annoncé mardi que le Grand Prix d’Espagne, habituellement organisé à Barcelone, se tiendra à Madrid à partir de 2026 et jusqu’à 2035.

Agence France-Presse

Le tracé long de 547 km, qui doit encore être homologué par la FIA, devrait traverser le nord de la capitale en passant par le centre des expositions IFEMA où se tient notamment la Foire de Madrid, proche de l’aéroport de Barajas.

Un circuit « hybride » avec des paddocks couverts, qui pourrait accueillir au total « plus de 110 000 spectateurs par jour », voire « 140 000 » pendant la première partie de l’accord de neuf ans, selon le communiqué de la F1.

« Madrid est une ville incroyable, avec un grand héritage sportif et culturel, et cette annonce est le début d’un nouveau chapitre excitant pour la F1 en Espagne », a réagi Stefano Domenicali, président de Formula 1, promoteur du championnat du monde.

« Madrid n’aspire pas seulement à organiser un Grand Prix de Formule 1, elle veut organiser le meilleur Grand Prix de Formule 1 du monde », a ajouté le maire de Madrid José Luis Martinez-Almeida lors de la présentation officielle.

Cette annonce marque le retour de Madrid dans le calendrier de la F1, après plusieurs Grands Prix organisés entre la fin des années 1960 et 1981.

La présidente de la région de Madrid Isabel Diaz Ayuso s’attend à ce que l’évènement génère « plus de 8200 emplois » et « plus de 450 millions d’euros » de hausse du PIB de la communauté madrilène.

La F1 précise néanmoins que « les discussions continuent » avec Barcelone – théâtre du GP d’Espagne depuis 1991 – n’excluant pas l’idée de deux Grands Prix sur le sol espagnol dans les prochaines années, comme ce fût le cas par exemple entre 2008 et 2012, quand les rues de Valence accueillaient le GP d’Europe.

« Des discussions sont en cours pour voir si nous pouvons vraiment étendre notre collaboration avec Barcelone, avec qui nous avons une très bonne relation, pour l’avenir », a déclaré Stefano Domenicali.

Fin 2021, le promoteur du Championnat du monde avait annoncé la prolongation du contrat avec le circuit de Barcelone-Catalogne à Montmelo jusqu’à fin 2026, une échéance qui n’a pas été mentionnée mardi dans le communiqué de la F1.