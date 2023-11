« Ce sera difficile de refaire quelque chose comme ça, mais nous avons pleinement profité de cette saison », a dit Max Verstappen après avoir remporté sa 19e victoire de la saison, dimanche, à Abou Dabi. Dix-neuf, oui. En 22 courses.

Verstappen a été dérangé par Charles Leclerc en début de course, mais a su protéger sa position. À l’image de bien des autres Grands Prix cette saison, le Néerlandais a ensuite creusé son écart petit à petit jusqu’à ne laisser aucune chance à la Ferrari de le rattraper.

Le pilote Red Bull, qui s’est assuré du championnat il y a plusieurs semaines déjà, a mené plus de 1000 tours au total cette saison. Il n’a été battu que trois fois, dont deux par son coéquipier, Sergio Pérez.

Jamais n’a-t-on vu, dans l’histoire du sport, une telle domination.

« J’étais un peu émotif dans le dernier tour. C’était la dernière fois que j’étais assis dans la voiture, laquelle m’a, de toute évidence, beaucoup donné », a-t-il mentionné en entrevue d’après-course au micro de la F1.

« Nous travaillons fort pour avoir une voiture compétitive encore la saison prochaine. Les autres équipes voudront nous battre et nous sommes prêts pour la bataille, mais pour l’instant, nous allons profiter un peu de cette saison. »

PHOTO JEWEL SAMAD, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Toujours est-il que le suspense de cette ultime course n’était pas de savoir à qui appartiendrait la victoire, mais plutôt quel constructeur, entre Ferrari et Mercedes, s’emparerait de la deuxième place au classement. Les deux rivaux n’avaient que quatre points d’écart avant cette course ; tout était donc possible, d’autant plus que chacune des deux écuries avait un pilote à l’avant de la grille, et un pilote passé la 10e place.

Le suspense s’est étiré jusque dans les dernières secondes. Alors que Ferrari était en voie d’être battue au décompte des points, Charles Leclerc, au 2e rang, a laissé passer Sergio Pérez dans le dernier tour afin que ce dernier creuse son écart avec George Russell, qui se trouvait au 4e rang. C’est que Pérez avait écopé d’une pénalité de 5 secondes plus tôt dans la course ; si Russell terminait devant Pérez, Mercedes terminait avec davantage de points. La stratégie n’a pas fonctionné. Derrière, Hamilton s’est octroyé le 9e rang, et 2 points au classement, tandis que Carlos Sainz fils n’a pas terminé la course.

Le résultat final, donc : 409 points pour Mercedes, 406 pour Ferrari. L’écurie britannique obtiendra ainsi une prime plus élevée.

« Ça représente beaucoup, a laissé entendre George Russell. Il y a tellement de gens à l’usine qui ont travaillé si fort pour y arriver. […] C’était serré avec Checo [Sergio Pérez] à la fin, je pensais que Charles allait me soutenir, mais il a mon respect pour avoir gardé ça propre. On peut relaxer maintenant ! […] Tout le monde prendra quelques verres ce soir ! »

« C’est dommage qu’on ait fini troisièmes chez les constructeurs, a quant à lui déploré Leclerc. C’est tout ce qui m’importait dans cette fin de saison. Nous n’y sommes pas arrivé. »