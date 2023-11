« Je n’ai jamais approché Christian (Horner, directeur sportif de Red Bull). Je n’ai pas discuté avec Christian depuis des années, et mon équipe non plus, a évoqué Lewis Hamilton en marge du Grand Prix d’Abou Dabi.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a nié que ses représentants ou lui aient approché Red Bull pour obtenir un volant avec l’équipe autrichienne de Formule 1.

Jérôme Pugmire Associated Press

Dans un entretien accordé à un quotidien britannique cette semaine, le directeur sportif de Red Bull Christian Horner a déclaré que les représentants de Hamilton s’étaient informés un peu plus tôt cette année de l’intérêt de l’écurie pour obtenir ses services.

Hamilton a ratifié un contrat de deux saisons avec Mercedes à la fin du mois d’août, le liant à l’équipe allemande jusqu’en 2025. Il a répondu jeudi aux questions au sujet de cet article en mentionnant que ni ses représentants ni lui n’avaient contacté Horner.

« Je n’ai jamais approché Christian. Je n’ai pas discuté avec Christian depuis des années, et mon équipe non plus, a évoqué Hamilton en marge du Grand Prix d’Abou Dabi. J’ai questionné tous les membres de mon entourage, et personne de mon équipe ne l’a contacté. Cependant, il m’a contacté afin que nous puissions discuter à la fin de la campagne. »

Hamilton, qui a décroché sept titres de champion du monde de F1 en carrière, a déclaré qu’il a trouvé un message de Horner dans un de ses vieux cellulaires lui demandant une rencontre.

« Je l’ai ouvert et bien sûr des centaines de messages sont apparus et j’ai réalisé qu’il y en avait un là-dedans de Christian, (demandant) qu’on se rencontre et qu’on discute à la fin de la campagne, a dit le Britannique. Ç’a pris du temps avant que je reçoive le message ; il avait été laissé très tôt dans l’année. Ça fait plusieurs mois. J’ai simplement répondu : “Félicitations pour la saison extraordinaire et j’espère qu’on pourra bientôt se mesurer à vous”, et Horner a répondu en me répétant la même chose. »

Red Bull a pulvérisé la compétition lors des deux dernières campagnes, et Max Verstappen en a profité pour s’adjuger ses deuxième et troisième titres de champion du monde. Mercedes n’a pas gagné de course cette saison, et n’a signé qu’une seule victoire l’an dernier – grâce à George Russell.

Verstappen a dominé le championnat encore plus que l’an dernier et, à l’aube du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dabi, le Hollandais âgé de 26 ans convoitera une 19e victoire en 2023 – ce qui lui permettrait d’étoffer encore davantage sa propre marque à ce chapitre.

Verstappen a été questionné jeudi à savoir s’il aimerait avoir Hamilton comme coéquipier.

« Qu’est-ce que ça changerait ? Ça n’arrivera pas. Ça ne sert à rien de chercher des histoires là où il n’y en a pas, a-t-il dit. Ça ne me dérangerait pas, ça n’aurait aucune importance, quiconque (peut être mon coéquipier). Je ne fais pas nécessairement référence à Lewis ; il y a tant de grands pilotes dans cette série. »

Hamilton a enregistré un total de 103 victoires en carrière, mais pourrait être blanchi pour une deuxième saison de suite s’il ne parvient pas à gagner dimanche à Abou Dabi.

« J’aurais préféré qu’on ne soit pas dans la position dans laquelle nous sommes, a convenu Hamilton. Mais j’imagine que ça veut dire qu’il faut qu’on prenne les bouchées doubles ce week-end et j’ai hâte de pouvoir livrer mes batailles en piste. »