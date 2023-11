(Las Vegas) Quand les pilotes de Formule 1 circuleront à toute vitesse sur la légendaire Strip ce week-end, ce sera le plus récent signe de la volonté de Las Vegas de changer son image pour devenir un pôle sportif international.

Mark Anderson Associated Press

La transition entre la ville qui ne comptait aucun club professionnel en destination sportive incontournable remonte aux années 1950, lorsque Las Vegas a commencé à présenter des combats de boxe qui attiraient des amateurs et des journalistes des quatre coins du monde. Ces dernières années, Las Vegas a obtenu une concession de la LNH et une autre de la NFL, en plus d’accueillir diverses compétitions internationales de soccer, de rugby et maintenant, de F1.

« Ces dernières années, la perception des gens envers LV est passée d’une ville de party et de jeux de hasard où tout est possible, à une destination plus conviviale pour tout le monde, a évoqué Jason Doyle, un conseiller en discipline de gestion du sport à l’Université Griffith d’Australie, par courriel. Il semble que ce soit une décision volontaire, et le sport a joué un rôle déterminant dans ce virage. L’arrivée des Golden Knights (dans la LNH), puis celle des Raiders (dans la NFL) ont permis à Vegas de se faire un nom et de rehausser sa crédibilité ailleurs sur la planète. »

Las Vegas a bien changé en 50 ans. À l’époque, la ville misait quasiment exclusivement sur les jeux de hasard et les revenus provenant des casinos pour se financer.

Puis, en 1955, le champion boxeur Archie Moore a vaincu Nico Valdes par décision. Ce sport s’est véritablement enraciné à Las Vegas au cours des années 1960, et la « ville du vice » est progressivement devenue La Mecque de la boxe.

« Je crois que c’est à partir de ce moment-là que Las Vegas est devenue une destination incontournable », a évoqué Steve Hill, le président et directeur des opérations de la Las Vegas Convention and Visitors Authority.

L’arrivée de la F1 rehaussera la réputation de destination internationale de Las Vegas, puisque le sport présente des épreuves un peu partout sur la planète — ce qui correspond à la stratégie de la ville d’accueillir plus de touristes de l’extérieur des États-Unis.

La F1, ça n’est qu’une façon d’y parvenir. Le Super Bowl, qui sera présenté à Las Vegas en février prochain, en est une autre.

« Avec la Formule 1 et le Super Bowl, il est impossible de trouver d’autres évènements qui attireront davantage les réflecteurs sur la ville, a expliqué Hill. C’est impossible de reproduire ce que la F1 apportera d’un point de vue du marketing, car l’évènement se déroulera à l’extérieur, le long du Las Vegas Boulevard. »

Et peut-être que la course de samedi — la première d’une entente de 10 ans avec Las Vegas — excédera les attentes et reléguera en arrière-plan les nombreux obstacles qui ont marqué sa mise en œuvre. Il restera ensuite à voir si les résidents du coin avaleront la pilule ou non, eux qui ont dû composer depuis des mois avec une congestion routière monstre, sans parler du prix astronomique des billets et des chambres d’hôtel en vue de l’évènement.