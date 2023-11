(Sao Paulo) Max Verstappen (Red Bull) a facilement remporté samedi la course sprint du Grand Prix du Brésil, 20e manche de la saison sur 22, disputée sur le tracé d’Interlagos à Sao Paulo.

Agence France-Presse

Le Néerlandais, déjà assuré de remporter cette année son troisième titre de champion du monde, a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez à l’issue de cette course d’une demi-heure.

Sur le tracé brésilien, le détenteur de la position de tête Lando Norris n’aura pas résisté bien longtemps à l’assaut de « Mad Max » : deuxième sur la grille de départ au volant de sa Red Bull, Verstappen a pris les commandes de cette course de 24 tours dès le premier virage.

« C’était important de prendre de l’avance au départ. Ensuite, tout était question de gestion, 24 tours avec un seul train de pneus, c’est très long », a expliqué le Néerlandais à l’arrivée.

Parti troisième, Pérez — un temps redescendu à la 5e place en début de course derrière Lewis Hamilton (Mercedes) — a rapidement repris l’ascendant sur son principal rival pour la deuxième au championnat et vient signer à Sao Paulo sa meilleure performance en course depuis le GP d’Italie en septembre (il avait terminé 2e).

« Je n’ai pas eu un départ facile, j’ai perdu une place face à George [Russell] et une autre face à Lewis [Hamilton]. Ensuite, je me suis battu », a réagi le Mexicain.

Au championnat, Pérez, deuxième, se donne un peu d’air face à Hamilton, troisième, puisqu’il reprend quatre points au Britannique et compte désormais 246 points — contre 222 pour le pilote Mercedes, seulement 7e du sprint.

Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent hors des points, aux 13e et 14e places.

Le GP du Brésil, 20e manche sur 22 de la saison, est la sixième et dernière manche de l’année à proposer un format sprint.

Avec les courses sprint, les qualifications sont avancées au vendredi et déterminent uniquement la grille de départ du GP du dimanche. La journée de samedi est quant à elle, consacrée à la course sprint, qui dispose de sa propre séance de qualifications.

S’il a signé le meilleur temps des qualifications samedi pour le sprint, Norris ne partira que 6e dimanche, loin derrière Verstappen, qui a décroché vendredi à Interlagos la 31e pole de sa carrière.