(Sao Paulo) Le Britannique Lando Norris, sur McLaren, partira de la position de tête lors de la course sprint en marge du Grand Prix du Brésil de Formule 1, samedi après-midi.

Mauricio Savarese Associated Press

Par une matinée ensoleillée sur l’historique circuit d’Interlagos, à Sao Paulo, Norris a réalisé un temps de 1 minute et 10,622 secondes.

Max Verstappen de Red Bull partira de la deuxième place après avoir terminé à 0,061 seconde de Norris.

Son coéquipier Sergio Perez s’est apparemment remis de sa qualification frustrante, qui le fera partir en neuvième position lors de la course de dimanche, et a terminé les qualifications de la course sprint en troisième position.

George Russell et Lewis Hamilton de Mercedes sont les suivants, et Yuki Tsunoda d’AlphaTauri complète la troisième ligne pour la course de vitesse.

Après s’être classé troisième lors de la séance de qualification en vue de la course officielle de dimanche, le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, a dû se contenter de la 17e place lors des qualifications pour la course sprint.

Son coéquipier Fernando Alonso a été impliqué dans un accrochage avec Esteban Ocon lors de la première étape des qualifications et n’a pu poursuivre. Il partira de la 15e position cet après-midi.

La course de dimanche verra Verstappen en position de tête, comme défini par les qualifications de vendredi tenues sous une pluie battante et des vents violents à Interlagos. Charles Leclerc, de Ferrari, partira en deuxième position.

Lewis Hamilton prendra le départ de la cinquième place, dimanche, derrière Stroll et Alonso.

Il y a très peu d’enjeux à Sao Paulo. Verstappen a remporté son troisième titre consécutif début octobre et Red Bull a déjà décroché le championnat des constructeurs.

Perez est deuxième au classement de la F1 et tente de bloquer Hamilton, qui a réduit son retard de 39 points à 20 à trois courses de la fin.