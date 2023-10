Verstappen s’élancera en tête de la course sprint de samedi

(Austin) Max Verstappen (Red Bull) s’élancera en position de tête de la course sprint du Grand Prix des États-Unis de F1 samedi après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications, sur le circuit des Amériques (5,513 km) à Austin.

Agence France-Presse

Le Néerlandais, sacré champion du monde pour la troisième année consécutive il y a deux semaines au Qatar, a pris sa revanche après sa décevante sixième place obtenue vendredi lors des qualifications du Grand Prix.

Verstappen a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui s’élancera en tête du Grand Prix dimanche, et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de respectivement 55 et 69 millièmes.

« C’était une bonne journée de qualifications. Le dernier tour n’était pas extraordinaire, mais cela a suffi pour décrocher la tête donc la voiture tourne bien. Ce devrait être une belle course, car beaucoup d’équipes sont très proches », a estimé le Néerlandais.

Les deux monoplaces McLaren du Britannique Lando Norris et de l’Australien Oscar Piastri ont pris les quatrième et cinquième places, devant l’autre Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz.

PHOTO KAYLEE GREENLEE BEAL, REUTERS Lando Norris au volant de sa McLaren lors de la séance de qualifications de la course sprint.

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), qui évolue presque à domicile au Texas, partira en septième position devant la seconde Mercedes du Britannique George Russell.

Le Top 10 est complété par le Thaïlandais Alex Albon (Williams) et le Français Pierre Gasly (Alpine), tandis que l’Australien Daniel Ricciardo (AlphaTauri), qui effectue son retour ce week-end après une blessure à une main, a pris une encourageante 11e place.

Les Aston Martin, catastrophiques vendredi puisqu’elles ont terminé 17e et 19e des qualifications du Grand Prix, ont un peu relevé la tête samedi : l’Espagnol Fernando Alonso et le Québécois Lance Stroll ont réalisé respectivement les 12e et 14e chronos.

Le Français Esteban Ocon a pris la 13e place au volant de la seconde monoplace Alpine, tandis que le Chinois Zhou Guanyu (Alfa-Romeo) s’élancera en quinzième position.

« Ça a été une mauvaise qualification », a pesté Ocon, qui avait roulé une seconde plus vite vendredi et décroché la huitième place sur la grille de départ du Grand Prix, juste derrière son coéquipier et compatriote Pierre Gasly.

La course sprint, qui durera 19 tours, s’élancera à 17 h locales (minuit en France).