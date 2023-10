L’édition 2023 a encore été un grand succès avec la présence de 380 000 spectateurs durant le week-end des 29 et 30 juillet, soit une affluence en hausse de 20 000 personnes par rapport à 2022.

(Paris) Le Grand Prix de Belgique de F1, longtemps menacé de disparition, sera au calendrier jusqu’en 2025 après la prolongation d’un an de son contrat, a annoncé vendredi Formula One, l’organisateur du championnat du monde.

Agence France-Presse

Le mythique circuit de Spa-Francorchamps, très apprécié des pilotes et des fans et le plus long de la saison avec sa piste de 7,004 kilomètres, était déjà au calendrier lors du premier championnat du monde de F1 en 1950. Il a depuis accueilli 56 Grands Prix.

Le circuit a bénéficié récemment d’importantes améliorations et d’une augmentation de sa capacité.

L’édition 2023 a encore été un grand succès avec la présence de 380 000 spectateurs durant le week-end des 29 et 30 juillet, soit une affluence en hausse de 20 000 personnes par rapport à 2022. Sur la piste, le désormais triple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) avait été intouchable avec deux pole positions et deux victoires lors du sprint et du Grand Prix.

PHOTO GEERT VANDEN WIJNGAERT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

« Spa est synonyme de F1 […] et est très apprécié des supporters et des pilotes donc je suis ravi d’étendre notre partenariat jusqu’en 2025. Les promoteurs ont réalisé de grands pas en avant ces dernières années pour améliorer les infrastructures et l’expérience des fans », a souligné Stefano Domenicali, le président de la Formule 1.

La sécurité a souvent été une préoccupation sur le circuit wallon, notamment lorsqu’il pleut et que la visibilité est très mauvaise.

Le 1er juillet dernier, quelques semaines avant le GP de F1, le jeune Néerlandais Dilano van’t Hoff avait trouvé la mort avoir avoir tapé un mur puis été percuté lors d’une manche du Championnat d’Europe de Formula Regional (FRECA) disputée sous la pluie.

Quatre ans plus tôt, le Français Anthoine Hubert, qui disputait le championnat de Formule 2, avait aussi été tué à Spa dans des circonstances similaires, même s’il ne pleuvait pas, sa monoplace ayant été violemment percutée après avoir rebondi contre un mur.