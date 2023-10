(Doha) Au lendemain de son troisième sacre de champion du monde de Formule 1, Max Verstappen (Red Bull) a remporté sans trembler le Grand Prix du Qatar, dimanche soir sur le circuit de Lusail.

Parti en position de tête, le Néerlandais a encore une fois été intouchable et a décroché sa 14e victoire de la saison en 17 courses, la 49e de sa carrière.

Comme à Suzuka il y a deux semaines, Verstappen a devancé les deux monoplaces McLaren. Mais cette fois, la recrue australienne Oscar Piastri, vainqueur du sprint samedi, a pris la deuxième place tandis que le Britannique Lando Norris est monté sur la troisième marche du podium.

« Le plus important était le premier relais après j’ai pu gérer. Mais les McLaren étaient encore très rapides aujourd’hui et cela a rendu la course difficile. Il reste encore des courses à faire et je veux les gagner », a souligné Verstappen, qui a souffert de la chaleur comme l’ensemble des pilotes.

Dimanche, la course a été difficilement lisible à cause des très nombreux arrêts aux puits de tous les concurrents.

En raison de l’incertitude planant sur la dégradation des pneumatiques Pirelli sur le circuit de Lusail, la FIA avait pris des mesures qui ont eu pour conséquence d’imposer aux écuries de s’arrêter trois fois puisqu’un train de pneus ne devait pas être utilisé durant plus de 18 tours, sous peine de disqualification, alors que le Grand Prix en comptait 57.

Le seul gros coup de théâtre du Grand Prix est intervenu dès le premier virage, quand les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, qui s’élançaient en deuxième et troisième positions, se sont percutées.

Le grand perdant de la journée a donc été le septuple champion du monde, qui a été contraint à l’abandon. Cet incident est un coup dur pour Hamilton, qui brigue la deuxième place du classement des pilotes derrière Verstappen.

Mercedes s’en sort bien

Avant la course, il comptait 29 points de retard sur Sergio Pérez (Red Bull) et avait une bonne occasion de réduire l’écart puisque le Mexicain s’élançait de la voie des stands, en dernière position. Heureusement pour Hamilton, Pérez a terminé 10e après avoir écopé de trois pénalités de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste, ce qui l’a privé de quelques points précieux.

« Sur le moment, j’ai cru que cela s’était passé comme ça [sorti par Russell, NDLR] mais c’est un incident de course. Je me suis même prêt à prendre la responsabilité. C’était très serré et George n’avait nulle part où aller. J’avais envie d’attaquer et de passer devant mais ce n’est clairement pas un bon résultat aujourd’hui », a estimé Hamilton au micro de Canal+.

Russell a tout de même sauvé les meubles pour Mercedes en prenant une belle quatrième place vu les circonstances, mais l’écurie allemande a manqué une belle occasion de distancer Ferrari dans la course à la deuxième place du classement mondial des constructeurs.

La Scuderia n’avait en effet aligné qu’une seule voiture dimanche après le forfait de dernière minute de l’Espagnol Carlos Sainz en raison d’un problème d’alimentation d’essence sur sa monoplace. Le Monégasque Charles Leclerc a limité la casse pour l’équipe italienne en terminant cinquième, juste devant l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

La surprise de la journée est à mettre au crédit d’Alfa-Romeo, qui a réussi à placer ses deux monoplaces dans les points. Le Finlandais Valtteri Bottas a pris la huitième place, devant son coéquipier chinois Guanyu Zhou, qui s’était pourtant élancé en dernier sur la grille de départ. Ils ont notamment profité de la pluie de pénalités tombée sur leurs concurrents directs en fin de course.

L’écurie française Alpine peut avoir des regrets puisque ses deux voitures auraient dû inscrire des points dimanche mais finalement seul le Français Esteban Ocon a terminé dans le top 10 en décrochant la septième place. Son compatriote Pierre Gasly a en effet reçu plusieurs pénalités pour non-respect des limites de la piste et il a reculé au 12e rang.