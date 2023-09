(Milan) Ferrari a retrouvé sa combativité et ça n’aurait pas pu arriver à un meilleur endroit.

Daniella Matar Associated Press

Même si les voitures n’avaient pas le même rythme que les indomptables Red Bull, Ferrari a fait plaisir à ses partisans avec une chaude lutte pour la troisième place au Grand Prix d’Italie.

Carlos Sainz a éventuellement résisté à Charles Leclerc pour monter sur le podium à Monza, derrière Max Verstappen — qui a fracassé un record avec une 10e victoire de suite, dimanche — et son coéquipier Sergio Perez.

« Ç’a été dur. La course a été dure. C’est toujours un plaisir de courir contre Charles, quand nous en avons la chance. C’était la même chose aujourd’hui, a insisté Sainz après la course. Il est un grand pilote, comme Max et Checo (Perez). Nous avons eu du plaisir sur la piste et j’espère que les partisans aussi ont eu du plaisir à nous regarder. »

Il s’agissait pour Sainz d’un premier podium cette saison. L’Espagnol, qui a célébré son 29e anniversaire de naissance vendredi, avait remporté la position de tête lors des qualifications.

Les milliers de partisans vêtus de rouge ont rêvé à une victoire de Ferrari lors des 14 premiers tours — la plus longue séquence menée par un pilote d’une autre écurie que Red Bull cette saison.

Sainz a tellement connu un bon week-end — il a aussi dominé deux des trois séances d’essais — qu’il s’est fait demander s’il avait connu le meilleur week-end de sa carrière.

« De l’année, absolument. De ma carrière chez Ferrari, probablement. De ma carrière en F1, c’est dur à dire, mais j’ai l’impression d’avoir été en contrôle tout au long du week-end, a affirmé Sainz. Je me sentais vraiment comme chez moi. »

Autant Sainz s’est bien défendu contre Verstappen et Perez, c’est surtout la lutte intense avec Leclerc durant les derniers tours qui a retenu l’attention.

« Honnêtement, je me sens bien. Oui, j’ai raté le podium, mais Carlos est monté dessus donc ça va ! Au moins un pilote Ferrari est là, a dit Leclerc. À la fin, c’était vraiment amusant.

« Je suis certain que plusieurs personnes n’ont pas apprécié ça. Les gars dans les garages ont dû avoir un arrêt cardiaque ou deux, les partisans aussi. Mais pour moi, la Formule 1, ça devrait toujours être comme ça. »

Ferrari aurait effectivement pu vivre une catastrophe si les deux voitures étaient entrées en collision. Les deux pilotes ont bloqué les roues au freinage à différents moments, mais ils ont évité le pire scénario.

La Scuderia a été ennuyée par des incidents bizarres et de mauvais choix tactiques au cours des deux dernières saisons. Le fait de ne pas exiger que les deux pilotes se contentent de rallier l’arrivée sans courir l’un contre l’autre aurait pu s’ajouter à la liste.

« Nous avons laissé nos pilotes se battre pour la troisième place parce que nous savons que c’est spécial de monter sur le podium ici. Nous leur avons aussi demandé de ne pas prendre de risque et ils ont suivi cette consigne », a insisté le directeur de l’écurie Fred Vasseur.

Ferrari espère que ses pilotes auront la même combativité quand ils seront aux prises avec des adversaires, alors qu’ils tenteront de priver Red Bull de connaître une première saison parfaite dans l’histoire de la série.

Red Bull a gagné chacune des courses jusqu’ici cette saison. Il reste encore huit épreuves au calendrier et la prochaine aura lieu à Singapour, le 17 septembre.