Grand Prix des Pays-Bas

Max Verstappen veut triompher sur ses terres

(Zandvoort) On prend les mêmes et on recommence ? La Formule 1 reprend ce week-end aux Pays-Bas après un mois de trêve estivale et le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) sera une nouvelle fois le grand favori devant son public.