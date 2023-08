Sur un tracé sec, mais qui ne devrait pas le rester pendant le week-end, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a devancé l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) respectivement de 278 et 373 millièmes de secondes.

(Zandvoort) Devant son public, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, vendredi sur le circuit de Zandvoort (4,259 km).

Agence France-Presse

Sur un tracé sec, mais qui ne devrait pas le rester pendant le week-end, le double champion du monde en titre a devancé l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) respectivement de 278 et 373 millièmes de secondes.

Le Mexicain Sergio Pérez, deuxième au classement provisoire du championnat mais déjà relégué à 125 points de Verstappen, a pris la quatrième place au volant de la seconde Red Bull.

Les Williams ont créé la surprise en terminant cinquième et septième grâce au Thaïlandais Alex Albon et à la recrue américaine Logan Sargeant, tandis que McLaren semble sur sa belle lancée du début d’été puisque le Britannique Lando Norris et le novice australien Oscar Piastri pointent aux sixième et huitième rangs.

Le top 10 est complété par le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et le Français Esteban Ocon (Alpine), qui a été plus rapide que son coéquipier et compatriote Pierre Gasly (12e).

Le Britannique George Russell (Mercedes) a réalisé le 11e temps, tandis que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) n’a terminé que 16e.

Les essais ont été interrompus par un drapeau rouge durant quelques minutes à un quart d’heure de la fin de la séance après la sortie de piste de l’Allemand Nico Hülkenberg (Haas), qui n’a toutefois presque pas endommagé sa monoplace.

Une fois n’est pas coutume, Verstappen, qui a remporté les huit derniers Grands Prix, a aussi commis en erreur et a coupé un virage en passant par les graviers durant son dernier tour.

Une seconde séance d’essais libres est prévue vendredi à 16 h sur l’atypique circuit de Zandvoort, situé dans les dunes au bord de la mer du Nord.

1re séance d’essais libres