Avec une avance de 125 points sur son plus proche rival, Max Verstappen est déjà en position de regarder des vidéos de ses faits saillants et de dresser une liste de ses victoires favorites.

(Paris) La domination de Max Verstappen est si frappante qu’on dirait qu’il a déjà remporté un troisième Championnat des pilotes consécutif, même s’il reste encore 10 courses à disputer après la pause de mi-saison de la Formule 1.

Jerome Pugmire Associated Press

Avec une avance de 125 points sur son plus proche rival, le pilote de l’écurie Red Bull est déjà en position de regarder des vidéos de ses faits saillants et de dresser une liste de ses victoires favorites. Il y en a eu 10 en 12 courses jusqu’à maintenant, plus deux autres lors de la course sprint.

Après avoir remporté le Grand Prix de Belgique, dimanche, Verstappen s’est fait demander laquelle de ses victoires il préférait.

« C’est difficile de choisir. Il y en a eu plusieurs très belles, a-t-il dit. Je pense que celle que j’ai vraiment appréciée est celle de Miami, à l’époque. »

À l’époque ?

Le 7 mai pour être plus précis, même si on pourrait dire que ça fait un bail dans le monde de Verstappen. Surtout qu’il a gagné chaque course suivante depuis.

À ce stade de la saison, cependant, son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, était un prétendant dans la course au titre. Alors qu’il s’agissait encore d’une course.

Le pilote mexicain venait de réussir un doublé en Azerbaïdjan et sa confiance a encore été renforcée lorsqu’il a décroché la position de tête à Miami, alors que Verstappen s’était qualifié en neuvième place.

« Qualification difficile, a déclaré Verstappen. Pour moi, c’était la course au cours de laquelle je me suis le plus amusé. »

Pas pour Perez, qui a terminé deuxième derrière Verstappen et qui n’a plus gagné depuis. Il a reconnu que sa confiance avait été fortement ébranlée et ça s’est vu dans les résultats après Miami.

Perez a terminé 16e à Monaco, quatrième en Espagne et sixième au Canada. Il a également disputé cinq courses consécutives sans se qualifier dans le top 10 malgré le fait que Red Bull ait facilement la meilleure voiture de F1.

« Ç’a été un peu difficile, a mentionné Perez après avoir terminé deuxième en Belgique. J’ai vraiment hâte de ne plus quitter le podium d’ici la fin de l’année. »

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Sergio Perez (à gauche) et Max Verstappen ont célébré leur doublé au champagne, dimanche en Belgique.

Charles Leclerc, de l’écurie Ferrari, qui était troisième dimanche, est aussi un aspirant aux podiums.

« C’était le mieux que nous pouvions réaliser aujourd’hui, sans aucun doute », a indiqué Leclerc, qui n’a pas gagné une course depuis le 10 juillet 2022.

Verstappen est le plus jeune pilote à avoir remporté une course de F1, à l’âge de 18 ans, lors de ses débuts chez Red Bull en 2016.

Maintenant, il pilote dans son propre monde, seul devant alors qu’il pourchasse plus de statistiques et de records.

Si Verstappen gagne chez lui au Grand Prix des Pays-Bas, le 27 août, il égalera le record de neuf victoires consécutives de Sebastian Vettell, établi en 2013 avec Red Bull.

Le propre record de 15 victoires en F1 de Verstappen, réussi l’an dernier, pourrait aussi être battu. Même s’il n’a que 25 ans, il a déjà gagné 45 courses en carrière.

Le prochain à devancer sur la liste est le quadruple champion de F1 Alain Prost, quatrième de tous les temps avec 51 victoires.

L’intensité et la soif de victoire de Verstappen sont telles que même le total de 53 de Vettel pourrait être à sa portée cette année.

Il est de plus en plus difficile de miser contre Verstappen.