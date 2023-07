Le bonheur aura été de courte durée pour les partisans de Lewis Hamilton.

Les qualifications du Grand Prix de Hongrie annonçaient une course intrigante, alors que le pilote Mercedes détenait la position de tête pour la première fois depuis 2021.

Dès le premier virage dimanche, Verstappen a calmé les ardeurs de tout le monde. Le Néerlandais, avec son brio habituel, a pris la tête. Tous les espoirs d’une bonne vieille lutte entre la Red Bull et la Mercedes se sont soudainement évaporés.

PHOTO DENES ERDOS, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen (à gauche) a dépassé Lewis Hamilton au premier virage.

Même les deux McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris, qui sont en pleine résurrection depuis trois Grands Prix, ont doublé Hamilton au départ. C’est bien pour dire.

« Désolé pour ça, les gars » a laissé tomber le septuple champion du monde dans son micro.

Verstappen n’a eu à s’inquiéter de quiconque ; il a roulé seul du premier au dernier tour pour remporter son septième Grand Prix consécutif et son neuvième en onze courses cette saison.

Incidemment, Red Bull demeure invaincue ; ses douze victoires successives, incluant la dernière course de 2022, constituent un nouveau record en Formule 1.

Comme en Grande-Bretagne il y a deux semaines, Lando Norris s’est octroyé la deuxième place. « Let’s go ! Yeah baby ! » a lancé le jeune pilote de 23 ans dans son micro, une fois la ligne d’arrivée traversée.

Sergio Pérez, parti 9e sur la grille, a pris le troisième rang. Ce résultat aura de quoi réjouir le Mexicain, dont les récentes difficultés sont de toutes les discussions depuis quelques semaines.

Lewis Hamilton, Oscar Piastri et George Russell ont conclu aux 4e, 5e et 6e rangs, suivis de Charles Leclerc et Carlos Sainz fils. Les deux Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll, dans cet ordre, ferment le top 10.

Plus de détails à venir.