Le ciel est bleu. L’herbe est verte. Max Verstappen est victorieux.

Trente-trois secondes. C’est le temps que ç’a pris, après que Verstappen eut remporté sa septième course consécutive, pour que la monoplace suivante fasse son arrivée, dimanche, en Hongrie.

Encore une fois, le double champion du monde en titre a roulé seul du début à la fin. Il a ainsi égalisé la marque d’Alberto Ascari et de Nico Rosberg pour le nombre de victoires consécutives. Le record de neuf appartient à Sebastian Vettel. Nul besoin de préciser qu’il est à la portée du Néerlandais.

Tant qu’à parler de chiffres : cette victoire est la 12e successive de Red Bull, en incluant la dernière course de 2022. Il s’agit là d’un nouveau record de la Formule 1.

« Ce que nous avons vécu dans les deux dernières années est incroyable. En espérant qu’on puisse maintenir ça pour longtemps », a dit Verstappen, toujours modéré dans ses réponses, au micro de la F1.

PHOTO ZSOLT CZEGLEDI, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

Comme en Grande-Bretagne il y a deux semaines, Lando Norris s’est octroyé la deuxième place. « Let’s go ! Yeah baby ! » a lancé le jeune et candide pilote de 23 ans. Son coéquipier, Oscar Piastri, a été deuxième pendant une bonne partie du derby avant de perdre du rythme ; il a conclu au 5e rang, mais a fait preuve d’une belle hargne lorsque confronté à d’autres voitures qui tentaient de le doubler.

Si McLaren se montrait peu en confiance de répéter ses exploits dans les derniers jours, force est de croire que ses déboires du début de saison sont officiellement derrière elle. Ce résultat vient cimenter le nouveau rythme de l’écurie papaye. Une victoire pourrait-elle être envisageable éventuellement ? a demandé Rosberg à Norris au micro de la F1.

« Si Max prend sa retraite, peut-être ! s’est exclamé le Britannique dans un sourire. Les gars [de Red Bull] sont trop rapides. À moins qu’ils fassent des erreurs ou que quelque chose arrive… Mais je pense qu’on est très heureux avec là où nous nous trouvons par rapport à il y a quatre ou cinq courses. »

Petit boost de confiance pour Sergio Pérez : parti 9e sur la grille, le Mexicain a adopté une stratégie de pneus différente et a fait son chemin jusqu’à la troisième marche du podium.

« Ce genre de performance et de journée, ça va aider [à ma confiance], a-t-il reconnu. À partir de maintenant, j’espère être sur le podium tous les week-ends. »

PHOTO ATTILA KISBENEDEK, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite : Lando Norris, Max Verstappen et Sergio Perez sur le podium

Meilleure chance la prochaine fois

Vous l’aurez compris : le bonheur a été de courte durée pour les amateurs de Lewis Hamilton. Les qualifications de samedi annonçaient pourtant une course intrigante, alors que le pilote Mercedes détenait la position de tête pour la première fois depuis 2021…

Mais dès le premier virage, Verstappen a calmé les ardeurs de tout le monde. Dans son brio habituel, le pilote de 25 ans a pris la tête. Tous les espoirs d’une bonne vieille lutte entre la Red Bull et la Mercedes se sont soudainement évaporés.

PHOTO DENES ERDOS, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen (à gauche) a dépassé Lewis Hamilton au premier virage.

Même les deux McLaren de Piastri et de Norris ont doublé Hamilton à la sortie du premier virage. C’est bien pour dire.

« Désolé pour ça, les gars » a lancé le septuple champion du monde à son équipe. Il a tout de même réussi à finir au pied du podium.

Chez Aston Martin, Fernando Alonso et Lance Stroll ont fermé le top 10 avec, respectivement, la 9e et la 10e place. C’est donc dire que la stagnation se poursuit chez l’écurie verte, qui n’arrive plus à suivre le rythme des équipes de tête, un peu comme Ferrari. Pendant ce temps, les Red Bull, Mercedes et McLaren progressent…

La situation d’Aston Martin ne peut toutefois pas être pire que celle d’Alpine qui, pour une deuxième course consécutive, a vu ses deux pilotes être forcés à l’abandon. Cette fois-ci, c’est toutefois la faute à Zhou Guanyu. Au premier virage, le pilote Alfa Romeo a touché l’AlphaTauri de Daniel Ricciardo, qui a incidemment percuté l’arrière de l’Alpine d’Esteban Ocon. Ce dernier a entraîné son coéquipier dans sa sortie de piste. Résultat : les deux Alpine ont dû se retirer avant même de faire un tour.

Ricciardo devant Tsunoda

La course hongroise marquait le retour de Daniel Ricciardo, alias Monsieur Sourire, en Formule 1. Avec sa 13e place, le pilote AlphaTauri peut dire mission accomplie pour cette première course. D’autant plus qu’il a devancé son coéquipier, Yuki Tsunoda, de deux places.

Après l’accrochage du premier virage, Ricciardo s’est retrouvé en dernière place pendant une partie du derby. Lentement, il a pris ses aises et rattrapé les places perdues.

« Notre rythme n’était pas mauvais, peut-être qu’on aurait pu être dans les points aujourd’hui, je ne sais pas, mais notre stratégie était bonne. Nous avons juste été un peu malchanceux », a dit l’Australien dans un communiqué transmis par l’équipe.

« Je suis heureux d’avoir pu faire 70 tours pour apprendre autant que possible, a-t-il continué. J’apprendrai des erreurs que j’ai faites pour devenir meilleur. J’ai pris des notes mentales que je vais partager avec l’équipe. Somme toute, il y a plusieurs choses desquelles on peut être heureux ! »