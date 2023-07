La Formule 1 a dévoilé mercredi matin son calendrier 2024, qui comptera 24 courses. Le Grand Prix du Canada, 9e arrêt de la campagne, aura lieu du 7 au 9 juin, soit une semaine plus tôt qu’en 2022.

Si aucun Grand Prix n’est annulé, il s’agira de la plus longue saison de l’histoire du championnat, créé en 1950. Rappelons que 24 courses étaient également prévues en 2023, mais l’annulation du Grand Prix de Chine avait réduit ce nombre à 23. Celui d’Émilie-Romagne a également été annulé en raison d’inondations, ce qui veut dire qu’il y a finalement 22 arrêts cette saison.

Certains changements ont été apportés afin de réduire l’impact des déplacements d’un bout à l’autre de la planète, alors que la F1 vise la neutralité carbone d’ici 2030.

En ce sens, le Grand Prix du Japon n’aura pas lieu en septembre, mais bien en avril, soit tout juste après celui d’Australie et avant celui de Chine. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan, lui, sera repoussé d’avril à septembre afin de précéder celui de Singapour.

Finalement, les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi ont été placés un à la suite de l’autre en toute fin de saison. En 2023, celui du Qatar était en octobre et celui d’Abu Dhabi, à la fin novembre.

« Nous voulons rendre le spectacle mondial de la Formule 1 plus efficace en termes de durabilité environnementale et plus gérable pour le personnel, qui consacre tant de son temps à notre sport », de dire le président de la Fédération internationale de l’automobile, Mohammed Ben Sulayem.

« Stefano Domenicali et son équipe ont fait un excellent travail pour à la fois apporter de nouveaux sites passionnants sur les marchés émergents pour la Formule 1 et rester fidèles au long et remarquable héritage de ce sport. »

De son côté, le président et chef de la direction de la F1, Stefano Domenicali, affirme que la migration vers un calendrier plus durable se poursuivra dans les années à venir « alors que nous rationalisons davantage nos opérations dans le cadre de notre engagement ».