Le refrain est maintenant bien connu. Max Verstappen a survolé sur le circuit Gilles-Villeneuve, dimanche, remportant aisément son deuxième Grand Prix du Canada consécutif.

Sous un ciel gris sans pluie, le pilote Red Bull a terminé la course là où il l’avait commencée, sans jamais voir quiconque le défier. C’est donc une sixième victoire en huit courses cette saison pour le double – sans doute triple d’ici quelques mois – champion du monde.

Derrière lui, près de 10 secondes plus tard, l’Aston Martin de Fernando Alonso a traversé la ligne d’arrivée en deuxième place. C’est un premier podium au Canada en dix ans pour l’Espagnol de 41 ans. À l’image de l’année dernière, Lewis Hamilton, a pris le troisième rang.

Charles Leclerc et Carlos Sainz fils, partis 10e et 11e sur la grille, ont rapidement fait leur chemin jusqu’aux 4e et 5e positions, sans toutefois jamais menacer les trois meneurs. La deuxième Red Bull, celle de Sergio Pérez, a conclu en 6e place.

La surprise de la journée est sans doute le pilote de Williams Alex Albon, qui a réussi son meilleur résultat de la saison. Parti 10e, il est parvenu à gagner trois places pour terminer 7e.

Plus de détails à venir.