« Au moins, on part d’une bonne position ! »

Rarement est-ce celui qui termine deuxième au terme des qualifications qui retient le plus l’attention. Mais lorsqu’il s’agit d’un pilote qui, à 35 ans, n’est encore jamais monté sur le podium et qu’au demeurant, il court au sein d’une écurie de deuxième catégorie, il est difficile de laisser passer l’occasion.

Nico Hulkenberg, de Haas, a causé la surprise du week-end jusqu’ici en rendant le deuxième temps des qualifications, disputées dans des conditions de pluie quasi extrêmes. Il s’est classé derrière Max Verstappen, de Red Bull, et devant Fernando Alonso, d’Aston Martin. Comme il s’agit de la cinquième position de tête de Verstappen en huit courses, rendons le micro à Hulkenberg.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Nico Hulkenberg, Max Verstappen et Fernando Alonso qui partiront respectivement en deuxième, première et troisième position lors de la course du Grand Prix du Canada dimanche.

Au Grand Prix du Canada, dimanche, l’Allemand disputera sa 192e course en Formule 1. Ses meilleurs résultats, à vie, se résument à des quatrièmes places, trois fois — la dernière date de 2016. Il n’a pas trouvé de volant en 2021 et n’a couru que deux fois en 2022.

À une seule reprise, à sa saison recrue en 2010, il a amorcé un GP en première position. Et il s’était qualifié sous la pluie.

Aussi bien dire que le résultat acquis samedi à Montréal n’est pas dans ses habitudes. Le vétéran, pourtant, avait la célébration bien timide. Après les séances de qualification, il a salué la communication avec son équipe, ce qui, croit-il, lui a permis de rester en contrôle de la situation. « On a fait de bons tours et on est récompensés avec un bon résultat », a-t-il résumé.

Il ne faut pas tant y lire de la fausse modestie que la sagesse de celui qui en a vu d’autres. Il sait, et tout le monde sait, que sa Haas, à moins d’une série d’imprévus, n’a pas ce qu’il faut pour garder longtemps cette deuxième place dimanche. Lui-même a souligné que, depuis le début de la saison, la vitesse en course de son équipe n’est pas à point. Elle est même probablement inférieure à celle déployée en qualifications. C’est ce qui lui fait espérer de terminer « quelque part entre P1 et P10 ».

Bon joueur, il a tout de même rappelé qu’« aujourd’hui, on peut profiter du moment ». Or, il faut être « réalistes ». « Beaucoup de défis nous attendent [dimanche]. »

Au moins, on part d’une bonne position ! Il y aura beaucoup de pression derrière moi, plusieurs voitures vont pousser fort. Nico Hulkenberg

Ses longs mois sans volant n’ont pas affaibli sa flamme, a-t-il assuré. « Les années ne m’ont rien volé : si tu sais conduire, les règles de la course et la physique de la conduite ne changent pas. La voiture change, mais la vitesse est là. Il faut optimiser le reste. »

C’est exactement ce qu’il tentera de faire.

Extrême

Max Verstappen a donc dompté le mauvais temps pour décrocher le meilleur chrono de la journée. Il s’élancera donc du premier rang, et ce, pour la deuxième année de suite à Montréal.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Max Verstappen, pilote de l’écurie Red Bull, a obtenu la position de tête au terme de la séance de qualifications.

Sur une piste trempée, il a su conserver le contrôle de son bolide et s’est forgé une avance de plus d’une seconde sur Hulkenberg.

Avec les averses qui cessaient et recommençaient, parfois puissamment, les écuries ont peiné à optimiser leur choix de pneus. L’ultime séance a finalement été écourtée lorsque tout le monde est rentré aux puits pour y rester plutôt que d’installer les pneus de pluie.

Verstappen, meneur du classement des pilotes cette saison, s’est dit satisfait du comportement de sa monoplace. Lui aussi a vanté la communication avec son équipe, essentielle dans ces conditions.

Il n’y a pas de recette miracle pour du succès sous la pluie, a-t-il noté, sinon de « garder confiance » et de faire appel à son « instinct » pour prendre les bonnes décisions. « C’est quelque chose qu’on apprend très jeunes, a-t-il raconté. En go-kart, mon père m’indiquait les lignes à emprunter lorsqu’il pleuvait. Ça s’apprend, ça se comprend. »

Fernando Alonso, 41 ans, n’en était pas à sa première ondée, et s’il s’est dit satisfait de sa troisième place… dans les circonstances.

En première et en troisième séance, des drapeaux rouges ont interrompu de très bons tours pour lui alors qu’il était tout près de la ligne d’arrivée. Cette troisième position lui laisse donc « un goût différent », mais il voit une « chance énorme » pour Aston Martin de marquer des points précieux.

L’Espagnol est présentement troisième du championnat des conducteurs, derrière Sergio Perez, de Red Bull, qui partira 11e, dimanche. Il a admis que sa voiture n’était sans doute « pas au niveau » de la voiture de Verstappen, mais sur une surface sèche, il espère « être plus proche que 20 ou 30 secondes derrière lui », référence aux marges surréelles des dernières victoires du jeune prodige.

Les Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell partiront quant à elles aux quatrième et cinquième rangs.

Mauvaise journée pour Lance Stroll PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Lance Stroll Lance Stroll, qui a connu de mauvaises qualifications, partira 13e sur la grille pour son Grand Prix à la maison. Après avoir accédé de justesse à la deuxième séance, le pilote Aston Martin a perdu le contrôle de sa voiture lors de son premier tour lancé. Par « chance », seul son aileron avant est entré en contact avec le muret. « J’ai touché un peu la ligne blanche à l’intérieur, a-t-il expliqué. J’ai mis les freins. […] J’ai été chanceux de juste toucher le mur avec l’aileron avant. Ce n’était pas idéal comme session pour nous. » Le Québécois est ressorti des puits avec des pneus intermédiaires plutôt qu’avec des tendres au moment où la piste était sèche. Le changement est venu plus tard, mais c’était trop peu trop tard. « Je voulais sortir sur les tendres, mais il y avait un peu de pluie qui s’en venait. Il y avait un point de croisement pour deux ou trois tours, on a juste manqué cette opportunité. » Selon Stroll, il est « réaliste » pour lui de marquer de bons points dimanche. « Ici, on peut vraiment dépasser, on peut faire quelque chose. On va voir. » « Je suis frustré » Encore une fois, Charles Leclerc est apparu découragé devant les médias, après avoir été éliminé en deuxième phase de qualifications. Le pilote Ferrari a vécu sensiblement le même problème que Lance Stroll. Au début de la séance, il a demandé à son équipe de changer les pneus intermédiaires pour des tendres, mais celle-ci ne l’a visiblement pas écouté. Le pilote de la Scuderia est plutôt resté en intermédiaires pour un tour de plus avant de faire le changement. Il partira 11e. « Je pense qu’on se rend juste la vie beaucoup trop difficile dans ces situations, a-t-il dit. J’avais une opinion claire et nous avons décidé de faire autre chose. Je suis frustré. […] Je vais parler avec l’équipe à l’interne et essayer de comprendre ce qu’on peut faire parce que ce n’est évidemment pas la première fois qu’on se retrouve dans cette situation. » C’est le deuxième Grand Prix consécutif où Leclerc ne part pas dans le top 10. Pierre Gasly, « dégoûté » Pierre Gasly était fumant devant les médias après son élimination en Q1. Le pilote d’Alpine a été dérangé par la Ferrari de Carlos Sainz fils dans la dernière chicane, alors qu’il achevait son dernier tour rapide. L’Espagnol, au ralenti, lui bloquait dangereusement la route, ce qui a forcé Gasly à freiner. Il devra ainsi partir en fond de grille, au 17e rang. « Je pense juste que c’est complètement inacceptable de conduire comme l’a fait Carlos, a laissé entendre le Français. C’est aussi simple que ça. J’arrive à 300 km/h, il est à 30 km dans la dernière chicane, en train de se concentrer sur son propre tour. Mais tu n’es pas seul sur la piste. […] Je suis absolument dégoûté. » Selon Gasly, il était en voie de se placer dans le top 6. Katherine Harvey-Pinard, La Presse

Le Grand Prix du Canada 2023 se mettra en branle ce dimanche à 14 h.