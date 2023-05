(Miami) Une boîte à surprises. Voilà ce qu’a été cette journée de qualifications, qui a suscité bien des murmures d’étonnement à l’Autodrome international de Miami, samedi. Verdict final : Sergio Pérez, Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr. partiront à l’avant de la grille, dimanche.

Envoyée spéciale Katherine Harvey-Pinard La Presse

Si la position de tête de Pérez est plus ou moins une surprise, l’absence de son coéquipier Max Verstappen dans ce top 3 en est assurément une. Sans doute la plus grande de cette journée sous la chaleur floridienne – il faisait 40 degrés °C en piste.

Les choses se déroulaient très rondement pour le double champion en titre jusqu’à ce que commence la troisième séance de qualifications. Après avoir fait une rare erreur dans un virage lors de sa première tentative, le pilote Red Bull a retraité aux puits. À son retour, alors qu’il s’apprêtait à lancer son tour rapide, la séance a été interrompue par un drapeau rouge : la Ferrari de Charles Leclerc avait – encore ! – fait une sortie de piste. Le Néerlandais partira 9e.

« Nous n’avons pas fait de tour et c’est entièrement ma faute », nous a dit un Verstappen plutôt serein, cannette de Red Bull à la main.

« J’espérais que j’aurais un peu de chance et qu’il n’y aurait pas de drapeau rouge, mais quand tu te mets à penser à ça, évidemment que ça arrive. C’est un peu frustrant. Nous avons été très rapides pendant tout le week-end. »

Verstappen n’est néanmoins pas du genre à s’inquiéter en vue de la course. Quand un journaliste lui a demandé quelle position il pensait pouvoir atteindre dimanche, considérant son rang de départ, le jeune pilote de 25 ans a été très clair : « Minimum P2 », a-t-il répondu deux fois plutôt qu’une. On n’a qu’à penser à sa performance en Arabie saoudite, alors qu’il était passé de la 15e à la 2e place…

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

Quant à Sergio Pérez, il affichait sans surprise un large sourire en sortant de sa monoplace. « C’était le pire de mes week-ends jusqu’aux qualifications, a-t-il dit. J’ai tout remis à zéro et fait des changements avant la qualification. »

« Je savoure ces moments, j’aime la course. Je félicite mon équipe, et [ce dimanche], ce sera une nouvelle chance d’aller chercher la victoire. »

Ces résultats chez Red Bull sont particulièrement intéressants, considérant la lutte au sommet entre les deux pilotes, qui comptent chacun deux victoires en quatre Grands Prix cette saison.

Grand écart chez Aston Martin

Chez Aston Martin, les sentiments étaient partagés, samedi soir. D’un côté, le vétéran et un des favoris de la foule, Fernando Alonso, a réussi son meilleur résultat de 2023 en qualifications, une deuxième place.

« Le résultat nous donne beaucoup de confiance pour demain, a dit l’Espagnol. Le dimanche est généralement notre journée ; nous prenons soin des pneus et avons un bon rythme de course. »

« On a réussi à ramener la voiture dans une bonne fenêtre en qualifications et on va voir ce qu’on va pouvoir faire demain. Les virages lents, ici, sont compliqués. On est très proches des murs. »

Les choses se sont un peu moins bien déroulées pour son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, qui partira en fond de grille, au 18e rang. Depuis le début de la saison, c’est la première fois qu’il part passé la 9e place.

Stroll roulait sur des pneus usés à la fin de la première séance et n’a pas été en mesure d’améliorer son temps pour accéder à la deuxième séance. Le dirigeant principal d’Aston Martin, Mike Krack, a reconnu son erreur, affirmant avoir opté pour une stratégie « trop agressive ».

« Si nous avions fait un meilleur travail, [Lance] se serait confortablement qualifié pour les deux séances suivantes, a-t-il dit par voie de communiqué. Nous en tirerons des leçons pour l’avenir. »

« C’est facile de [s’en vouloir] avec le recul, mais ça aurait pu fonctionner et ça nous aurait donné un set de pneus de plus pour la deuxième séance, ce qui est toujours utile », a quant à lui soutenu Stroll.

« Ça va être difficile de partir 18e, mais on va faire ce qu’on peut », a lancé le Québécois à La Presse avant de s’éloigner.

L’histoire se répète chez Ferrari

Chez Ferrari, Charles Leclerc a fait la même erreur que la veille, dans le même virage, ce qui l’a fait sortir de piste lors de la troisième séance. Le Monégasque, qui partira 7e dimanche, s’est montré très sévère envers lui-même devant les médias écrits.

« Je suis très déçu de moi-même », a-t-il laissé tomber. « Je prends plus de risques en Q3 et ça rapporte neuf fois sur dix, mais ce week-end, j’ai envoyé la voiture deux fois dans le mur et ce n’est pas le niveau que je veux avoir. »

Quand on lui a demandé s’il se voyait, d’une façon ou d’une autre, obtenir la victoire malgré tout, le pilote de la Scuderia ne s’est pas mis la tête dans le sable : « Les Red Bull sont beaucoup trop fortes en termes de dégradation des pneus, alors je pense qu’ils seront dans leur propre ligue. Si on peut finir derrière eux, je pense que ce sera un bel accomplissement parce qu’Aston a l’air très forte aussi. »

Encore des surprises

Autrement, au chapitre des surprises, on retrouve aussi le Danois Kevin Magnussen en quatrième place. Jusqu’ici cette saison, son meilleur résultat en qualifications avait été une 13e place… Jolie façon de souligner ce Grand Prix à la maison pour l’écurie Haas !

Pierre Gasly (Alpine) et George Russell (Mercedes) le suivront aux 5e et 6e rangs, tandis qu’Esteban Ocon (Alpine) partira 8e. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) complétera le top 10. Lewis Hamilton, étonnamment, sera 13e sur la grille de départ.

C’est peu dire que la course de dimanche sera captivante !