(Miami) Est-ce un festival ? Un rassemblement de célébrités ? Un Grand Prix ?

Envoyée spéciale Katherine Harvey-Pinard La Presse

Réponse : tout ça en même temps.

On savait bien que Miami ferait les choses en grand pour cette deuxième édition de son Grand Prix, une des trois courses aux États-Unis cette saison. Sauf que le savoir, c’est une chose. Le voir, c’en est une autre.

La Formule 1 a l’habitude de faire dans la démesure. Chaque Grand Prix est un spectacle en soi. Mais ici, à Miami, là où le turquoise et les palmiers sont à l’honneur, on multiplie par cinq.

Déjà, il faut savoir que le « village des équipes » a été construit à même le terrain du Hard Rock Stadium, antre des Dolphins de Miami. Chaque écurie y possède son quartier général. Par quartier général, on entend bien sûr un énorme pavillon à la devanture vitrée. Le logo de l’écurie est affiché à l’avant, sur une grande plaque en bois laminé.

Nombre de grands évènements ont eu lieu dans cet amphithéâtre, notamment le Super Bowl de 2020. Après le dernier match des Dolphins, en janvier, le terrain de football en gazon naturel a été retiré pour installer une tribune temporaire de 6000 places et un court en dur pour le tournoi de tennis. L’Omnium de Miami a pris fin au début d’avril, et tout a été démantelé en 12 jours afin que les unités d’accueil de Formule 1 soient construites.

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Les quartiers généraux des écuries et des fournisseurs sont installés sur la surface de jeu du Hard Rock Stadium, le domicile des Dolphins de Miami.

Le stade, qui a vu le jour en 1987, a une capacité d’accueil de 65 326 personnes. C’est donc plutôt fascinant de se promener dans le village des équipes, sur le terrain des Dolphins, devant tant de gradins turquoise complètement vides. Au deuxième étage, dans les loges, est située la salle de presse avec vue imprenable sur le stade ensoleillé. Parce que oui, il fait beau et chaud ce week-end à Miami.

PHOTO KATHERINE HARVEY-PINARD, LA PRESSE Le « village des équipes » pour le Grand Prix de Miami de Formule 1 dans le stade

Évidemment, le site du Grand Prix ne se limite pas au Hard Rock Stadium. Loin, bien loin de là.

Sur le « campus », les activités sont multiples. À une extrémité de la piste, située autour du stade, a été aménagé un Beach club où seront présentés des concerts tout au long de la fin de semaine ; Jonas Brothers, Tiësto, DJ Cedric Gervais…

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS A$AP Rocky discute avec le pilote Lewis Hamilton dans les puits du circuit de Miami, jeudi.

À l’autre extrémité se trouve la fameuse marina créée de toutes pièces, qui a tant fait jaser l’année dernière, lors de la première édition. Les yachts sont de retour sur une surface qui donne l’impression qu’ils flottent sur l’eau. Cette année, de vrais plans d’eau ont aussi été ajoutés autour. Rien de trop beau.

La démesure, disait-on.

Naturellement, les célébrités sont au rendez-vous. L’acteur Vin Diesel, vedette des films Rapides et dangereux, est venu faire son tour jeudi. DJ Khaled était de passage vendredi matin. Peut-être aurons-nous l’occasion de croiser Taylor Swift qui, selon les rumeurs qui courent, fréquenterait le pilote Aston Martin Fernando Alonso… À suivre !

Et puis, entre le stade, les palmiers, la marina et les célébrités, il y a une course de Formule 1. Faut-il le rappeler ?