(Bakou) Charles Leclerc a frappé le mur mais a tout de même réussi à récolter la position de tête en vue de la course sprint qui sera disputée plus tard samedi dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan.

Associated Press

Le pilote Ferrari, qui a aussi mérité la position de tête, vendredi, en vue de la course principale de dimanche, a réalisé le temps le plus rapide à mi-chemin du dernier segment de la qualification sprint avant d’envoyer son bolide dans le mur et d’en abîmer son aileron avant droit.

Les pilotes Red Bull Sergio Perez et Max Verstappen ont tous deux eu un dernier tour pour surpasser le chrono du Monégasque mais n’y sont pas parvenus, Perez terminant deuxième devant son coéquipier.

Fernando Alonso et Lance Stroll, les deux pilotes Aston Martin, ont réalisé les huitième et neuvième temps, respectivement.

Cette nouvelle formule est une version abrégée du format habituel de qualifications qui permet de déterminer la grille de départ pour la course sprint de 17 tours.

Par le passé, les week-ends de F1 incluaient une session standard de qualifications en vue de la course sprint. Ensuite, on utilisait le résultat de cette course pour établir la grille de départ en vue de la course principale.

Cette nouvelle formule vise à inciter les pilotes à prendre plus de risques durant la course sprint parce qu’ils ne sont pas en danger d’être pénalisés en vue de la course principale.