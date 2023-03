Sergio Pérez a réussi à défendre sa position de tête pour la première fois et a triomphé au Grand Prix d’Arabie saoudite, dimanche. C’est un cinquième triomphe en Formule 1 pour le Mexicain.

Fernando Alonso l’avait prévenu la veille, « sur le plan de la vitesse pure, Red Bull est dans une autre ligue ».

Pour sa part, Max Verstappen a fait preuve de patience et a fait fi de sa 15e position de départ pour terminer au deuxième rang. Le Néerlandais a attaqué lentement chaque adversaire et a connu le meilleur tour de la journée, dimanche.

Alonso et Aston Martin seront comblés, puisque le pilote espagnol s’est hissé sur la troisième marche du podium pour une deuxième course en autant de tentatives. Le pilote de 41 ans a pris la première place en début de course, mais sa position illégale sur la grille lui a valu une pénalité de cinq secondes. C’est tout de même un 100e podium en carrière pour Alonso.

Malgré un départ encourageant pour Lance Stroll, le Québécois a vu sa course tourner au vinaigre rapidement. Il a momentanément pris le 4e rang, mais un arrêt aux puits a permis aux deux voitures Ferrari de le coiffer. Puis au 18e tour, sur la radio de l’équipe Stroll reçoit l’ordre « d’arrêter la voiture, arrêter la voiture immédiatement ».

Aux dernières nouvelles, ce serait son système d’exploitation qui a failli.

Les deux voitures Mercedes, pilotées par George Russell et Lewis Hamilton respectivement, ont pris la 4e et 5e place. La Scuderia a suivi avec Carlos Sainz et Charles Leclerc au 6e et 7e rang.

