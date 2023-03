Selon le président du conseil chez Williams, Matthew Savage, Brousseau est un « meneur énergique et expérimenté qui peut apporter son aide dans la transformation de Williams Racing »

Un Québécois de plus fait sa place en Formule 1. L’écurie Williams a annoncé mardi la nomination de Frédéric Brousseau à titre de directeur des opérations.

Brousseau, qui a œuvré dans le monde de l’industrie aérospatiale chez Pratt & Whitney Canada au cours des 26 dernières années, se joindra à sa nouvelle équipe au mois avril.

« Il n’y a pas de meilleur sentiment que de se lancer dans une toute nouvelle aventure, vers la réalisation de tes rêves », a réagi le Québécois par voie de communiqué.

Détenteur d’un baccalauréat en génie aéronautique à l’Université de Sherbrooke et diplômé de HEC Montréal en administration des affaires, Frédéric Brousseau a commencé sa carrière chez Pratt & Whitney Canada en 1997. Au fil des années, il a occupé de nombreux rôles opérationnels et de gestion. Il a, notamment, été directeur général du Centre aéronautique de Mirabel, où sont produits des moteurs pour l’avion commercial Airbus A220.

Depuis avril 2022, Brousseau occupait le rôle de vice-président des opérations chez Pratt & Whitney. Il était entre autres en charge de la supervision des activités liées aux projets d’industrialisation, à la chaîne d’approvisionnement mondiale, à la fabrication et aux opérations d’assemblage des moteurs au Canada, en Pologne, en Chine et en Inde.

« Ce fut un début de saison emballant et j’ai hâte de me joindre à une équipe avec un si grand héritage en Formule 1, a également mentionné le principal intéressé. Je suis impatient de commencer et de contribuer à bâtir le futur de l’organisation aux côtés de toute l’équipe de Williams Racing. »

Selon le président du conseil chez Williams, Matthew Savage, Brousseau est un « meneur énergique et expérimenté qui peut apporter son aide dans la transformation de Williams Racing ». « Je m’attends à ce qu’il contribue de façon significative au cheminement » de l’écurie, a-t-il ajouté.

Williams a connu un début de saison intéressant, voire surprenant, lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, alors qu’Alexander Albon a récolté un point en vertu de sa 10e place. Son coéquipier, Logan Sargeant, a pris le 12e rang.