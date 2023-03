PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Marcus Ericsson remporte la première course du championnat

(Paris) Le Suédois Marcus Ericsson, vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis l’an dernier et ex-pilote de Formule 1, a remporté dimanche à St. Petersburg (Floride) la première épreuve du championnat Indycar 2023.

Agence France-Presse

Parti en tête, le Français Romain Grosjean a dominé le début de la course avant de céder la première place au Néo-Zélandais Scott McLaughlin au gré des drapeaux jaunes neutralisant la course sur cet étroit circuit urbain.

Ce dernier est parvenu à creuser un léger écart mais Grosjean, qui s’est également reconverti en Indycar après une longue carrière en F1, n’a jamais relâché la pression.

Au 74e tour, coup de théâtre ! Grosjean et McLaughlin se sont accrochés alors qu’ils luttaient pour la première place et le Français a dû abandonner. « Je suis très déçu et j’espère que le règlement sera appliqué », pour sanctionner McLaughlin, a déploré le pilote français, attribuant la responsabilité de l’accident à son adversaire.

C’est le Mexicain Pato O’Ward qui a alors hérité alors du commandement devant Ericsson, avant que le Suédois ne profite de problèmes mécaniques obligeant O’Ward à ralentir, pour prendre la tête à trois tours de la fin.

La course avait été initialement retardée par un accident dès le départ impliquant quatre voitures, dont celle du Français Simon Pagenaud.

Après une longue pause pour dégager les monoplaces accidentées et nettoyer la piste, un nouveau départ avait été donné avec plus d’une demi-heure de retard.

Un nouvel accident au 43e tour sur les 100 de l’épreuve a encore éliminé plusieurs concurrents avant que l’Américain Colin Herta, coéquipier de Grosjean chez Andretti et parti en 2e position sur la grille, ne sorte à son tour de la piste alors qu’il était à la lutte avec l’Australien Will Power, champion en titre.