Max Verstappen domine la première course de la saison

Nouvelle saison, même champion. Max Verstappen a fait ce qu’il fait de mieux, dimanche matin, lors du premier Grand Prix de la saison : dominer du début à la fin. Il a mis la main sur la première de nombreuses victoires cette saison.

Le double champion en titre a connu une course sans histoire dans sa Red Bull, bénéficiant d’une avance d’au moins 10 bonnes secondes sur son plus proche poursuivant tout au long de la course. C’est son coéquipier Sergio Pérez qui a pris le 2e rang.

Le clou du spectacle vient ensuite : la troisième place appartient à Fernando Alonso, qui a offert tout un spectacle et une leçon de pilotage au volant de sa Aston Martin. Agressif, l’Espagnol de 41 ans a multiplié les déplacements ; d’abord contre George Russell, puis contre Lewis Hamilton. Au 45e tour – après que le vice-champion du monde Charles Leclerc ait été forcé à l’abandon –, Alonso a doublé la Ferrari de Carlos Sainz.

« Yes ! Bye bye », a laissé entendre Alonso dans sa radio. « C’est une voiture amusante à conduire ! » a-t-il ajouté un peu plus tard.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Fernando Alonso

Sainz a donc pris le 4e rang, suivi de Lewis Hamilton.

Le Québécois, Lance Stroll, a réussi une 6e place malgré ses importantes blessures aux poignets et à un orteil à peine guéries. L’autre Mercedes, celle de Russell, a conclu au 7e rang.

Valterri Bottas (AlfaRomeo), Pierre Gasly (Alpine) et Alex Albon (Williams) ont complété le top 10.

Plus de détails à venir.