(Sakhir) Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn, manche inaugurale du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Sakhir.

Agence France-Presse

Seul pilote a être passé sous la barre des 1 min 33 s, Pérez devance de près d’une demi-seconde le double champion du monde Fernando Alonso, 2e meilleur chrono de la journée. L’Espagnol semble confirmer en piste la bonne forme annoncée d’Aston Martin cette saison.

Un double champion en cachant un autre, Max Verstappen (Red Bull), tenant en titre, pointe à la troisième place sur la feuille des temps, à l’issue de la première séance d’essais libres de la saison.

Relégués à plus d’une seconde de Pérez, le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), attendu comme le principal challenger de Verstappen cette saison, complètent le Top 5. Contrairement à ses devanciers en pneus tendres et donc plus rapides, Leclerc avait opté pour des pneus médiums.

Son coéquipier dans les rangs de la Scuderia Carlos Sainz a signé le dernier temps de la session. L’Espagnol s’est fait une sacrée frayeur à une vingtaine de minutes de la fin, partant en tête-à-queue à grande vitesse. S’il est parvenu a revenir en piste sans dommages, son train de pneus a, lui, été fortement dégradé.

Les Mercedes, qui espèrent bien cette saison revenir dans la course au titre après un cru 2022 à oublier, pointent pour l’heure aux 10e (Lewis Hamilton) et 11e (George Russell) places.

Du côté d’Alpine, qui se montre juste ici plutôt discrète quant à ses performances, Esteban Ocon est 15e, devant son coéquipier et compatriote français Pierre Gasly, 17e. Gasly a rejoint cette saison Alpine en provenance d’AlphaTauri.

La deuxième séance d’essais libres, la seule représentative des conditions des qualifications samedi et de la course dimanche, est programmée à 18 h locales, à la tombée de la nuit.